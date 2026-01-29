Yuvraj Singh News: गले लगाया और अफेयर बना दिया…डेटिंग लाइफ अफवाहों पर युवराज सिंह का बड़ा खुलासा, जानें किस महिला को लेकर बताया किस्सा?

1
Yuvraj Singh News: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह को अपने खेलने के दिनों में कई लिंकअप अफवाहों का सामना करना पड़ा. अपनी पीढ़ी के सबसे शानदार क्रिकेटरों में से एक होने के नाते, युवराज की डेटिंग लाइफ हमेशा चर्चा का एक गर्म विषय रही. टेनिस की महान खिलाड़ी सानिया मिर्जा के यूट्यूब टॉक शो, ‘सर्विंग इट अप विद सानिया’ में बात करते हुए, युवराज ने एक घटना को याद किया जहां मीडिया ने बेवजह एक अफवाह को हवा दी.
44 वर्षीय खिलाड़ी ने खुलासा किया कि उन्होंने कैजुअली अपनी मैनेजर को गले लगाया था, लेकिन इसे ऐसे दिखाया गया जैसे वह मैच के बीच में किसी लड़की से मिल रहे हों.
युवराज ने कहा, “मेरी एक एजेंट थी, जिसके साथ मैंने अभी-अभी काम करना शुरू किया था. मैंने उसे गले लगाया था. जब आप किसी से मिलते हैं, तो आप उन्हें गले लगाते हैं, और उन्होंने इसे इस तरह से घुमा दिया कि मैं मैच के समय किसी लड़की से मिल रहा हूं.”
लिंकअप अफवाहों पर क्या बोले युवराज?
हालांकि उन्होंने माना कि क्रिकेटरों और सेलिब्रिटीज के लिए लिंकअप अफवाहें आम हैं, युवराज ने सिर्फ रीडरशिप बढ़ाने के लिए विवादों को हवा देने के लिए मीडिया की आलोचना की. उन्होंने आगे कहा, “यह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है. अगर मीडिया विवादास्पद या नकारात्मक कमेंट्स नहीं करता है, तो उन्हें लगता है कि लोग पढ़ेंगे नहीं. मुझे लगता है कि सकारात्मकता से ज़्यादा नकारात्मकता है. मुझे लगता है कि ज़्यादा सकारात्मक कहानियाँ होनी चाहिए.”
युवराज सिंह का क्रिकेट करियर
युवराज ने 2000 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और 2019 में इस खेल से संन्यास ले लिया. उन्होंने सभी फॉर्मेट में भारत के लिए 398 मैच खेले और 11,000 से ज़्यादा रन बनाए. अपने डेढ़ दशक के करियर के दौरान, उन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड बनाए हैं.
38 वर्षीय खिलाड़ी 2011 में भारत की वर्ल्ड कप जीत में भी शानदार थे, क्योंकि वह एक ही वर्ल्ड कप में 300 से ज़्यादा रन बनाने और 15 विकेट लेने वाले पहले ऑलराउंडर बने. इस उपलब्धि में चार मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड और 362 रन और 15 विकेट के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट शामिल था.
2019 में, युवराज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की थी. 304 वनडे, 58 T20I और 40 टेस्ट मैचों के करियर में, युवराज ने एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह पक्की की, जो अपनी शानदार फील्डिंग, ज़बरदस्त बैटिंग या समझदारी भरी बॉलिंग से अपनी टीम को मैच जिता सकता था.