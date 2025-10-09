Yograj Singh on Yuvraj Singh: “मेरे अपने मुझसे दूर हैं”, युवराज सिंह के पिता का भावुक बयान, बोले बच्चे बात तक नहीं करते

Yograj Singh Interview: पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. वह अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं. इसी बीच, योगराज ने अपने परिवार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्य उनके आस-पास नहीं रहना चाहते. योगराज सिंह अक्सर मीडिया में अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं. वह इससे पहले कपिल देव और एमएस धोनी पर निशाना साध चुके हैं. हालांकि, अपने किसी भी इंटरव्यू में वह अपने बेटे युवराज के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर कहते हैं.

मेरा सपना है मेरे बच्चे मेरे साथ रहें – योगराज

उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बच्चों की याद नहीं आती, जो दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं. उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहे, मेरी पत्नी, मेरे चार बच्चे, मेरे पोते-पोतियां. 10 कारों में एक साथ सफ़र करें. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपने परिवार से यह इच्छा ज़ाहिर की है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़ाहिर की है, लेकिन वे मुझसे बात नहीं करते. वे दूरी बनाए रखते हैं.

उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूं, ‘तुम मेरी बेटी हो’, तो कौन मना कर सकता है? जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें एक पिता के तौर पर अपने बच्चों की याद आती है, तो योगराज ने कहा कि वे जानते हैं कि उनके पिता एक अच्छे इंसान हैं. लेकिन वे यह भी जानते हैं कि मुझे अपना साथ पसंद है. वे जानते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा ईश्वर के करीब हूं. वे जानते हैं कि मेरा एक अलग परिवार है. वे यह जानते हैं.

मेरे बेेटे के पीछे न पड़ें – युवराज

युवराज सिंह अपनी मां के साथ रहते थे, और वह योगराज से पहले ही अलग हो चुकी थीं. उन्होंने अपनी मुश्किल परवरिश और इस वजह से अपने और अपने पिता के बीच आई दूरी के बारे में बात की है. एक पॉडकास्ट पर युवराज से पूछा गया कि विश्व कप जीतने के बाद उनके पिता को कैसा लगा. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 2011 के बाद वह ठीक थे. वह अपनी तुलना कपिल देव से करते थे और कहते थे कि जब कपिल ने 1983 की ट्रॉफी पकड़ी थी, तो मेरे हाथ में तुम (युवराज) थे. यह लगभग अपमान जैसा लगता था. मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वह मेरे बेटे ओरियन के पीछे न पड़ें, लेकिन मैं उनसे कहता हूं, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो.

