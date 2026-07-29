अभिषेक के बाद अब गुरु युवराज भी पहुंचे कोर्ट, इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन!

पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ यानी व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बिना इजाजत उनके नाम, फोटो और पहचान का इस्तेमाल करके सामान बेचे जाने और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए जाने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या सख्त आदेश दिए हैं और युवराज सिंह को इससे क्या राहत मिली है…

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह युवराज के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करेगा. इसके अलावा, कोर्ट ने सोशल मीडिया पर युवराज से जुड़ी सभी आपत्तिजनक पोस्ट और उनकी सहमति के बिना शेयर की गई पोस्ट को अगले 48 घंटों के भीतर हटाने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 30 नवंबर को तय की है.

सहमति के बिना फायदे के लिए सामान बेचा जा रहा था

इस मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस ज्योति सिंह ने यह आदेश दिया. युवराज के वकील ने कोर्ट के सामने पूर्व क्रिकेटर के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट के लिंक की एक लिस्ट पेश की और बताया कि इनमें से दो लिंक पहले ही हटा दिए गए हैं. वकील ने बताया कि युवराज की सहमति के बिना उनकी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करके कमर्शियल फायदे के लिए सामान बेचा जा रहा था.

वकील ने बताया कि उल्लंघन करने वाली पोस्ट में से एक रेडिट (Reddit) पर थी; इसमें युवराज पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था और पूर्व क्रिकेटर के बारे में अपमानजनक बातें कही गई थीं. रेडिट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि लिंक दो साल पुराना था और इस मुद्दे को पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन के बजाय मानहानि का मामला बताया.

48 घंटों के भीतर लिंक हटाने का आदेश

जस्टिस सिंह ने मामले को एक औपचारिक मुकदमे के तौर पर दर्ज किया और अंतरिम रोक (इंजंक्शन) की अर्जी पर नोटिस जारी किया. प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा. कोर्ट ने कहा कि वह कंटेंट अपलोड करने वालों को 48 घंटों के भीतर लिंक हटाने का आदेश देगा. अगर कोई अपलोडर तय समय के भीतर लिंक नहीं हटाता है, तो कोर्ट युवराज को प्रतिवादियों की मदद से 36 घंटों के भीतर उन्हें हटाने के लिए अधिकृत करेगा.

पर्सनैलिटी राइट्स मामले में अभिषेक शर्मा को राहत

इससे पहले, 9 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े इसी तरह के मामले में बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने कहा है कि वह अभिषेक की पर्सनैलिटी का गलत इस्तेमाल करने वाली विभिन्न आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक को हटाने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश जारी करेगा. हाई कोर्ट ने इस मामले में समन जारी किया है. अभिषेक के वकील ने URL की जानकारी देते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है. उन्होंने बताया कि कुछ पोस्ट हटा दिए गए हैं, लेकिन अभिषेक के लिए अपशब्दों वाली दो सोशल मीडिया पोस्ट अभी भी Facebook और Instagram पर मौजूद हैं. अभिषेक के वकील ने यह भी बताया कि क्रिकेटर की तस्वीर का इस्तेमाल Amazon और Flipkart पर बिना उनकी सहमति के कमर्शियल मकसद से किया गया है, और इन पोस्ट को अभी तक हटाया नहीं गया है.