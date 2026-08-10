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कुर्सी पर खड़े हो जाओ… युवराज सिंह ने मोहम्मद शमी को क्यों दी ये सजा? 13 साल बाद हुआ खुलासा

Mohammed Shami On Yuvraj Singh: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बताया कि जब वे पहली बार टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में गए थे, तो काफी घबरा गए थे. उन्होंने बताया कि टीम मीटिंग में युवराज सिंह ने उन्हें कुर्सी पर खड़े होने के लिए कहा था.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 10, 2026 11:14:26 AM IST

जब युवराज सिंह मे मोहम्मद शमी को कुर्सी पर खड़े होने के लिए कहा.
जब युवराज सिंह मे मोहम्मद शमी को कुर्सी पर खड़े होने के लिए कहा.


Mohammed Shami India Dressing Room: भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ड्रेसिंग रूम का एक किस्सा शेयर किया है. उन्होंने भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में अपने पहले के बारे में बात की. शमी ने बताया कि जब वे पहली बार भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में गए थे, तो वह घबरा गए थे. उनका कहना है कि जिन खिलाड़ियों को वो बचपन से देखते आ रहे हैं, उन्हें एक साथ देखकर वे नर्वस हो गए थे. उन्होंने बताया कि उनके लिए पहली बार ड्रेसिंग रूम में शामिल होना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था. मोहम्मद शमी ने साल 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने साल 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया.

युवराज सिंह ने दी थी सजा!

मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में पहली टीम मीटिंग के पल को याद दिया. शमी ने बताया कि टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने उन्हें कुर्सी पर खड़े होकर बात करने के लिए कहा था. शमी ने कहा, ‘जब मैं पहली बार भारतीय टीम में शामिल हुआ, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि हालात कैसे हैं. मैच से एक दिन पहले टीम की मीटिंग थी. जब मैं अंदर आया और चारों ओर देखा, तो मुझे एक भी ऐसा नाम नहीं दिखा, जो मेरे सपने में न आया हो. मैं चुपचाप बैठा रहा.’

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शमी ने आगे कहा कि युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने उन्हें कुर्सी पर खड़े होने को कहा. वह कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए कुर्सी पर खड़े हो गए. इसके बाद युवराज सिंह ने शमी को भाषण देने के लिए कहा, लेकिन शमी घबराहट के कारण ज्यादा बोल नहीं पाए. उन्होंने सिर्फ अपना नाम और मूल स्थान बताया. इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं बोल पाए.

शमी लंबे समय से टीम इंडिया से दूर

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए मार्च 2026 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी जीती थी. इसके बाद उन्हें टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया. वहीं, टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने साल 2023 में अपना आखिरी मैच खेला था, जिसके बाद टीम में वापसी नहीं हो पाई. शमी ने कई बार संकेत दिया कि वह टीम इंडिया में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्टर्स युवा खिलाड़ियों की ओर देख रहे हैं. ऐसे में शमी को टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पा रहा है. हालांकि इन दिनों क्रिकेट के गलियारों में वनडे विश्व कप 2027 के लिए उनकी वापसी की चर्चा चल रही है.

Tags: mohammed shamiyuvraj singh
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