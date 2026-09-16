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युवराज सिंह की चेतावनी, वर्ल्ड कप 2027 को लेकर चेताया, गौतम गंभीर को ऐसे करना होगा काम

युवराज सिंह ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को खास सलाह दी है. उन्होंने खिलाड़ियों का मजबूत कोर ग्रुप तैयार करने और उन्हें लगातार मौके देने की बात कही है. युवराज ने आखिरी समय में बड़े बदलाव से बचने, खिलाड़ियों पर भरोसा रखने और मैच विनर्स को प्रॉयरिटी देने की सलाह दी.

By: Satyam Sengar | Published: September 16, 2026 2:42:20 PM IST

युवराज सिंह ने गंभीर को क्या सलाह दी?
युवराज सिंह ने गंभीर को क्या सलाह दी?


2011 वनडे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर अहम सलाह दी है. युवराज का मानना है कि टीम को अभी से खिलाड़ियों का एक मजबूत कोर ग्रुप तैयार करना चाहिए और अगले एक साल तक उन्हीं खिलाड़ियों को लगातार मौके देने चाहिए. उनके मुताबिक टीम में कंसिस्टेंसी रहने से खिलाड़ियों को अपनी भूमिका समझने और बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी.

युवराज की यह सलाह ऐसे समय आई है जब रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर चर्चा जारी है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इंग्लैंड दौरे के दौरान सेलेक्टर्स ने रोहित को बताया था कि वे अब युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं. इसमें यशस्वी जायसवाल को ज्यादा मौके देने की बात भी सामने आई थी. हालांकि, युवराज का मानना है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम में बड़े बदलाव करने से बचना चाहिए; “आपको एक साल बाद खेलने वाली उसी टीम को तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिरी समय में बड़े बदलाव नहीं करना चाहते.”

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आखिरी समय में बदलाव से बचने की सलाह
युवराज ने कहा कि टीम में चुने गए खिलाड़ियों को काफी मैच खेलने का मौका मिलना जरूरी है. खासकर अब जब टी20 क्रिकेट के कारण वनडे मुकाबले पहले की तुलना में कम हो गए हैं; “चाहे आपके पास 16 खिलाड़ी हों या 20, सभी को गेम टाइम मिलना जरूरी है. जितने भी 50 ओवर के मैच हैं, उनमें खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए काफी समय मिलना चाहिए.” उन्होंने यह भी कहा कि भारत को ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, जो 2027 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा बन सकते हैं.

मैच विनर्स पर होना चाहिए फोकस
युवराज ने टीम में जरूरत से ज्यादा ऑलराउंडर शामिल करने की सोच पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि टीम को सिर्फ बल्लेबाजी की गहराई बढ़ाने के लिए ऑलराउंडरों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए; “आपको सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन चुनना होगा. आपको अपने टॉप 11 मैच विनर्स के साथ जाना चाहिए, जिनके बारे में आपको लगता है कि वे मैच जिता सकते हैं.” उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि उसकी मजबूत टीमों में कई मैच विनर रहे हैं. युवराज ने भारत के पिछले दो टी20 वर्ल्ड कप खिताबों का भी जिक्र किया; “फोकस ऐसी टीम तैयार करने पर होना चाहिए, जो साथ हो और किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए तैयार हो.”

Tags: yuvraj singh
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