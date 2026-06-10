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फिजियो को देखते ही धड़का दिल, पहली नजर में हुए ‘क्लीन बोल्ड’, फिल्मी है पठान की लव स्टोरी

Yusuf Pathan Love Story: भारत के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान इन दिनों राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में हैं. ऐसे में उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा चल रही है. पढ़ें यूसुफ पठान की दिलचस्प लव स्टोरी...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 10, 2026 6:29:41 PM IST

पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान और उनकी वाइफ.
पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान और उनकी वाइफ.


Yusuf Pathan Love Story: भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों की दिलचस्प लव स्टोरी है, जो किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है. इस तरह पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान की भी लव स्टोरी है, जिसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा. यूसुफ पठान भारत के उन बल्लेबाजों में गिने जाते थे, जिनके सामने गेंदबाजों को पसीने छूट जाते थे. यूसुफ पठान अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम को ढेर कर देते थे. क्रिकेट के मैदान पर बल्ले से कहर बरपाने वाले यूसुफ पठान एक फिजियोथेरेपिस्ट पर दिल हार बैठे थे. उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट से शादी रचाई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यूसुफ पठान की रोमांचक लव स्टोरी…

कैसे शुरू हुई यूसुफ पठान की लव स्टोरी?

साल 2011 में भारत ने 28 साल बाद वनडे विश्व कप का खिताब जीता था. यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) भारत की विश्व विजेता टीम का हिस्सा थे. उसी साल यूसुफ पठान की उनकी पत्नी आफरीन खान से पहली मुलाकात हुई थी. दरअसल, उस समय यूसुफ पठान बड़ौदा में थे और उन्हें उन्हें एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत थी. उसी समय मुंबई में जन्मी आफरीन खान वडोदरा में फिजियोथेरेपिस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आई थी. जब यूसुफ पठान इलाज के लिए आफरीन खान से मिले, तो वह पहली ही नजर में उन पर दिल हार बैठे. यूसुफ पठान को आफरीन से पहली नजर में ही प्यार हो गया. इसके बाद उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ी.

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आफरीन भी यूसुफ पर हार बैठीं दिल

यूसुफ पठान और आफरीन खान शुरुआत में प्रोफेशनल्स के तौर पर मिले, लेकिन पठान तो पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठे थे. इलाज के दौरान ही दोनों की दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. आफरीन भी यूसुफ पठान से प्यार करने लगीं. इसके बाद उन दोनों ने एक-दूसरे को करीब 2 सालों तक डेट किया और फिर शादी करने का फैसला किया.

ये भी पढ़ें: हाथ में बीयर, साथ में गर्लफ्रेंड… फिर हुआ कुछ ऐसा, मैच देखने गया युवक बन गया इंटरनेशनल क्रिकेटर

कब रचाई शादी?

यूसुफ पठान और आफरीन खान ने अपने रिश्ते को काफी समय तक प्राइवेट था. दोनों परिवारों की रजामंदी से साल 2012 में यूसुफ पठान और आफरीन ने सगाई कर ली. इस सगाई समारोह में सिर्फ परिवार और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए थे. इसके बाद साल 2013 में कपल ने निकाह किया और अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू की. पठान और आफरीन ने सामान्य रूप से मुंबई के मैरिज हॉल में शादी रचाई. शादी के बाद एक छोटा रिसेप्शन भी रखा गया, जिसमें क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं.

TMC के सांसद हैं यूसुफ पठान

क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद यूसुफ पठान ने राजनीति में एंट्री की. मौजूदा समय में यूसुफ पठान पश्चिम बंगाल के बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लोकसभा सांसद हैं. हालांकि पिछले कुछ दिनों ने उनका राजनीतिक विवाद चल रहा है.

Tags: yusuf pathan
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