गेंदबाजी कर रहा था युवा क्रिकेटर, अचानक आया हार्ट अटैक, अस्पताल ले जाते-जाते तोड़ा दम

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में क्रिकेट मैच के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक युवा खिलाड़ी की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई. यह घटना भलेसा क्षेत्र में चल रही भलेसा प्रीमियर क्रिकेट लीग के दौरान हुई. मैच के बीच मैदान पर खिलाड़ी की तबीयत बिगड़ने से वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और खेल को तुरंत रोक दिया गया.

मृतक खिलाड़ी की पहचान भद्रवाह निवासी सुहैल के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, सुहैल मैच में गेंदबाजी कर रहे थे और अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद डालने के बाद अचानक उन्हें परेशानी महसूस हुई. कुछ ही समय बाद वह मैदान पर गिर पड़े. साथी खिलाड़ियों और वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उनकी मदद करने की कोशिश की.

अस्पताल ले जाते समय बिगड़ी हालत

सुहैल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें ऑटो से अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. शुरुआती जानकारी के अनुसार, उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई.

स्थानीय लोगों में शोक की लहर

इस घटना के बाद भलेसा प्रीमियर क्रिकेट लीग और स्थानीय क्रिकेट समुदाय में शोक का माहौल है. सुहैल के परिवार, दोस्तों और साथी खिलाड़ियों को उनकी अचानक मौत से गहरा सदमा लगा है. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर होने वाले खेल आयोजनों में बेहतर मेडिकल सुविधाओं, एंबुलेंस और मैदान पर आपातकालीन व्यवस्था की जरूरत को भी सामने ला दिया है.