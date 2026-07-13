Home > क्रिकेट > गेंदबाजी कर रहा था युवा क्रिकेटर, अचानक आया हार्ट अटैक, अस्पताल ले जाते-जाते तोड़ा दम

गेंदबाजी कर रहा था युवा क्रिकेटर, अचानक आया हार्ट अटैक, अस्पताल ले जाते-जाते तोड़ा दम

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भलेसा प्रीमियर क्रिकेट लीग के दौरान एक युवा खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत हो गई. भद्रवाह निवासी सुहैल मैच खेलते समय अचानक मैदान पर गिर पड़े. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

By: Satyam Sengar | Published: July 13, 2026 8:00:23 PM IST

गेंदबाजी के दौरान क्रिकेटर को आया हार्ट अटैक.
गेंदबाजी के दौरान क्रिकेटर को आया हार्ट अटैक.


जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में क्रिकेट मैच के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक युवा खिलाड़ी की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई. यह घटना भलेसा क्षेत्र में चल रही भलेसा प्रीमियर क्रिकेट लीग के दौरान हुई. मैच के बीच मैदान पर खिलाड़ी की तबीयत बिगड़ने से वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और खेल को तुरंत रोक दिया गया.

मृतक खिलाड़ी की पहचान भद्रवाह निवासी सुहैल के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, सुहैल मैच में गेंदबाजी कर रहे थे और अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद डालने के बाद अचानक उन्हें परेशानी महसूस हुई. कुछ ही समय बाद वह मैदान पर गिर पड़े. साथी खिलाड़ियों और वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उनकी मदद करने की कोशिश की.

You Might Be Interested In

अस्पताल ले जाते समय बिगड़ी हालत

सुहैल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें ऑटो से अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. शुरुआती जानकारी के अनुसार, उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई.

स्थानीय लोगों में शोक की लहर

इस घटना के बाद भलेसा प्रीमियर क्रिकेट लीग और स्थानीय क्रिकेट समुदाय में शोक का माहौल है. सुहैल के परिवार, दोस्तों और साथी खिलाड़ियों को उनकी अचानक मौत से गहरा सदमा लगा है. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर होने वाले खेल आयोजनों में बेहतर मेडिकल सुविधाओं, एंबुलेंस और मैदान पर आपातकालीन व्यवस्था की जरूरत को भी सामने ला दिया है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज?

July 13, 2026

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

सावधान! इन 8 गलतियों से तेजी से भागता है शुगर...

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026
गेंदबाजी कर रहा था युवा क्रिकेटर, अचानक आया हार्ट अटैक, अस्पताल ले जाते-जाते तोड़ा दम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गेंदबाजी कर रहा था युवा क्रिकेटर, अचानक आया हार्ट अटैक, अस्पताल ले जाते-जाते तोड़ा दम
गेंदबाजी कर रहा था युवा क्रिकेटर, अचानक आया हार्ट अटैक, अस्पताल ले जाते-जाते तोड़ा दम
गेंदबाजी कर रहा था युवा क्रिकेटर, अचानक आया हार्ट अटैक, अस्पताल ले जाते-जाते तोड़ा दम
गेंदबाजी कर रहा था युवा क्रिकेटर, अचानक आया हार्ट अटैक, अस्पताल ले जाते-जाते तोड़ा दम