पहले धोनी अब Virat Kohli पर भड़के योगराज सिंह, युवराज-कोहली की दोस्ती पर दिया विस्फोटक बयान!

yograj singh controversial comment: युवराज सिंह के पिता ने आगे कहा कि 'लोग हमेशा युवराज से डरते थे, उन लोगों को डर था कि वह उनका स्थान हड़प लेगा, क्योंकि भगवान ने उसे एक महान खिलाड़ी बनाया है।'

Published By: Ashish Rai
Published: September 5, 2025 19:14:30 IST

Yograj Singh On Virat kohli(धोनी को निशाना बनाने वाले योगराज ने इस बार विराट कोहली पर हमला बोला है)
Yograj Singh Angry On Virat Kohli: युवराज सिंह के पिता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर निशाना साधा है। योगराज सिंह ने युवराज और विराट के रिश्ते को लेकर कहा कि वे दोनों कभी दोस्त नहीं रहे। युवराज सिंह अपने करियर के आखिरी दौर में विराट कोहली की कप्तानी में खेले थे, हालाँकि कैंसर को मात देकर क्रिकेट में वापसी करने के बाद युवराज को टीम इंडिया में ज़्यादा मौके नहीं मिले। इसी को लेकर योगराज सिंह ने विराट कोहली को लेकर भी विस्फोटक बयान दिया है।

‘युवराज सिंह से सब डरते थे’

इनसाइड स्पोर्ट से बात करते हुए युवराज सिंह के पिता ने कहा कि ‘सफलता, पैसा और शोहरत का कोई दोस्त नहीं होता। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, ये वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें।’ युवराज सिंह के पिता ने आगे कहा कि ‘लोग हमेशा युवराज से डरते थे, उन लोगों को डर था कि वह उनका स्थान हड़प लेगा, क्योंकि भगवान ने उसे एक महान खिलाड़ी बनाया है।’

कैंसर के इलाज के बाद जब युवराज सिंह टीम इंडिया में लौटे, तो महेंद्र सिंह धोनी के तुरंत बाद विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान बन गए। युवराज ने 2017 में तीन वनडे और 2014 से 2017 के बीच 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। जबकि कोहली की कप्तानी में युवराज ने महज 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय और 11 वनडे मैच खेले थे। युवराज सिंह साल 2014 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम का भी हिस्सा थे। उस समय भी विराट और युवराज साथ खेले थे।

युवराज सिंह का करियर

  • युवराज सिंह ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 40 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 33.92 की औसत से 1900 रन बनाए।
  • युवराज ने 304 वनडे मैचों में 36.55 की औसत से 8,701 रन भी बनाए हैं।
  • टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, युवराज ने 58 मैचों में 28.02 की औसत से 1,177 रन बनाए हैं।

