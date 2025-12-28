Year Ender 2025: किसी ने 29 तो किसी ने 33 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, हैरान कर देंगे नाम!

Year Ender 2025: साल 2025 के समाप्त होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है. इस साल कई बड़े खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया. उनमें कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनकी उम्र संन्यास के हिसाब से कम थी यानी उन्होंने कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. इनके नाम जानकर आप भी चौंक जाएंगे. आज हम बात करेंगे टॉप-5 दिग्गज क्रिकेटरों की, जिन्होंने अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने का फैसला लिया.

मार्टिन गप्टिल: सबसे पहले नंबर पर नाम है मार्टिन गप्टिल का, साल की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ने 38 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. 14 साल के करियर में उन्होंने 47 टेस्ट, 198 वनडे और 122 टी20 मुकाबले खेले. उन्होंने टेस्ट में 2586, वनडे में 7346 और टी-20 में 3531 रन बनाए. चेतेश्वर पुजारा: दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को राहुल द्रविड़ के बाद भारत का दूसरा ‘वॉल’ कहा गया. पुजारा ने भारत की ओर से 103 टेस्ट मुकाबलों में 19 शतकों के साथ 7,195 रन बनाए. इसके अलावा, उन्होंने भारत की तरफ से 5 वनडे मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 51 रन बनाए. निकोलस पूरन: इस साल जून में महज 29 वर्ष की उम्र में वेस्टइंडीज के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया. उनके इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया. पूरन ने वेस्टइंडीज के लिए 61 वनडे और 106 टी20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1983 और 2275 रन बनाए. हेनरिक क्लासेन: निकोलस पूरन के बाद एक और चौंकाने वाला नाम, 34 साल के साउथ अफ्रीका के मशहूर विकेटकीपर-बल्लेबाज ने टी20 लीग को प्राथमिकता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया. उन्होंने अपने करियर में 60 वनडे, 58 टी20 और 4 टेस्ट मुकाबले खेले. इसमें उन्होंने 104, 2141 और 1000 रन बनाए. क्रिस वोक्स: इस साल इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने भी 15 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत कर दिया. वोक्स ने इंग्लैंड की ओर से 62 टेस्ट मुकाबलों में 2,034 रन के साथ 192 विकेट हासिल किए. इसके अलावा, उन्होंने 122 वनडे मुकाबलों में 1,524 रन बनाने के साथ 173 विकेट निकाले. वोक्स ने 33 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 147 रन बनाने के साथ 31 विकेट भी अपने नाम किए.