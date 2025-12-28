Home > क्रिकेट > Year Ender 2025: इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, चौंका देंगे ये 3 नाम; ठीक से सुने भी नहीं होंगे आप!

Year Ender 2025: इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, चौंका देंगे ये 3 नाम; ठीक से सुने भी नहीं होंगे आप!

Year Ender 2025: साल 2025 में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा किस बल्लेबाज ने रन बनाए, तो पहले नंबर पर इंग्लैंड के महान बल्लेबाजों की श्रेणी में शामिल हो चुके जो रूट हैं. वहीं टॉप-5 बल्लेबाजों में भारत के किसी भी क्रिकेटर का नाम नहीं है.

By: Hasnain Alam | Published: December 28, 2025 8:38:34 PM IST

Joe Root and Daryl Mitchell
Joe Root and Daryl Mitchell


Year Ender 2025: साल 2025 के समाप्त होने में बस तीन दिन रह गए हैं. ऐसे में हर क्षेत्र का लेखा-जोखा किया जा रहा है. इसी कड़ी में अगर हम बात करें क्रिकेट क्षेत्र की, तो यह साल वनडे फॉर्मेट के लिए खास था. वनडे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप के बाद सबसे अहम मानी जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन इसी साल हुआ, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की. 

वहीं अगर हम बात करें कि साल 2025 में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा किस बल्लेबाज ने रन बनाए, तो पहले नंबर पर इंग्लैंड के महान बल्लेबाजों की श्रेणी में शामिल हो चुके जो रूट हैं. वहीं टॉप-5 बल्लेबाजों में भारत के किसी भी क्रिकेटर का नाम नहीं है.

टॉप-5 बल्लेबाजों में किनके नाम?

साल 2025 में दाएं हाथ बल्लेबाज जो रूट ने 15 वनडे मैचों की 15 पारियों में 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाते हुए 808 रन बनाए. जो रूट सिर्फ वनडे ही नहीं टेस्ट क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज डेरिल मिशेल दूसरे नंबर पर हैं. डेरिल मिशेल ने 17 मैचों की 16 पारियों में 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए 761 रन बनाए.

इसके अलावा स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुन्से तीसरे नंबर पर हैं. मुन्से ने 11 मैचों में 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाते हुए 735 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू ब्रीट्जके साल 2025 के चौथे सफल वनडे बल्लेबाज हैं.

ब्रीट्जके ने 12 मैचों की 12 पारियों में 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए 706 रन बनाए. पांचवें नंबर पर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप हैं. होप ने 15 मैचों की 15 पारियों में 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाते हुए 670 रन बनाए.

भारत के लिए किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?

यहां आपको बता दें कि भारत के लिए इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए. कोहली ने 13 मैच की 13 पारी में 3 बार नाबाद रहते हुए 65.10 की औसत से 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाते हुए 651 रन बनाए.

रोहित शर्मा भारत के लिए दूसरे सफल बल्लेबाज रहे. उन्होंने 14 मैचों की 14 पारियों में 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाते हुए 50 की औसत से 650 रन बनाए.

