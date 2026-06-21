65000 का दांव और करोड़ों की खुशी! पिता के भरोसे पर खरे उतरे यशवर्धन, भारतीय U19 टीम की मिली कमान

Yashvardhan Singh Emotional Story: हाल ही में बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम का एलान किया. इस टीम की कमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले यशवर्धन सिंह चौहान को सौंपी गई. यह खबर मिलते ही यशवर्धन के घर और उनके शहर में जश्न का माहौल बन गया. यशवर्धन सिंह के अंडर-19 कप्तान बनने की खुशी में उनके घर वालों ने जमकर जश्न मनाया. हालांकि यशवर्धन सिंह का यह सफर इतना आसान नहीं रहा है.

यशवर्धन के परिवार ने बड़े संघर्ष और त्याग के बाद उन्हें यहां तक पहुंचाया है. इस सफर के दौरान उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा. ऐसे में आज हम आपको भारत के अंडर-19 कप्तान यशवर्धन की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं. पढ़िए यशवर्धन सिंह चौहान की पूरी कहानी…

कौन हैं यशवर्धन सिंह चौहान?

यशवर्धन सिंह मूलरूप से फिरोजाबाद के गांव कौरारा के रहने वाले हैं. हालांकि अभी उनका परिवार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रह रहा है. वह सिंधिया स्कूल में 12वीं के छात्र हैं. वहीं से यशवर्धन सिंह के क्रिकेट का सफर शुरू हुआ. उन्होंने इसी साल जनवरी में खेले गए कूच बिहार ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. यशवर्धन ने इस सीरीज में 8 मैचों में 57 विकेट चटकाए थे. साथ ही उन्होंने 42.31 की औसत से 550 रन भी बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे. इस शानदार प्रदर्शन के लिए यशवर्धन सिंह चौहान को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था. यशवर्धन सिंह ने लगातार अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर अंडर-19 टीम में जगह बनाई है.

पिता ने खेला था 65 हजार का दांव!

यशवर्धन सिंह की सफलता के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जब उनके पिता ने उन पर बड़ा दांव लगाया था. दरअसल, साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन की वजह से यशवर्धन के परिवार का बिजनेस ठप हो गया था. उनके घर में पैसों की बड़ी परेशानी हो गई थी. इसी दौरान यशवर्धन ने प्रीमियम क्रिकेट बैट की डिमांड कर दी और जिद पर अड़ गए. उनके परिवार के पास महंगा बैट दिलाने का पैसा नहीं था. ऐसे में यशवर्धन के पिता अनामी सिंह चौहान ने कर्ज लेकर बेटे को 65 हजार रुपये का केएल राहुल सीरीज का विलो बैट खरीदकर दिया.

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी पर संजय मांजरेकर का यू-टर्न! पहले टीम से बाहर करने की मांग, अब जमकर कर रहे तारीफ

पिता का दांव सफल रहा

यशवर्धन सिंह के पिता का गांव सफल रहा और अब उनका बेटा भारत का अंडर-19 कप्तान बन गया है. यशवर्धन के पिता अनामी सिंह ने उस दौर को याद करते हुए कहा, ‘वह मेरे बेटे के सपने पर लगाया गया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव था।’ उनका भरोसा सही साबित हुआ. यशवर्धन ने उसी बैट से साल 2021 की अंडर-13 कानमडीकर ट्रॉफी में 1,300 रन बनाकर बीसीसीआई सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. अब उन्हें भारतीय अंडर-19 टीम की कमान मिल गई है.

23 जून से लगेगा कैंप

भारत की अंडर-19 टीम श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है, जहां पर वनडे और मल्टी-डे फॉर्मेट मुकाबले खेलेगी. इसके लिए भारतीय अंडर-19 टीम का एक स्पेशल कैंप 23 जून से शुरू होगा, जहां पर खिलाड़ियों की खास ट्रेनिंग होगी. इसके बाद 30 जून को भारतीय टीम श्रीलंका के लिए रवाना होगी. इस दौरे पर भारत अपना पहला वनडे मैच 4 जुलाई को हंबनटोटा में खेलेगा.