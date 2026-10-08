यशस्वी जायसवाल बनेंगे दूसरे राहुल द्रविड़! बैट से मचाया धमाल, अब ग्लव्स की बारी, क्यों लेना पड़ा ये फैसला?

Yashasvi Jaiswal Wicketkeeping: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अब बैटिंग के अलावा एक नई स्किल पर काम कर रहे हैं. दरअसल, यशस्वी जायसवाल अपनी बैकअप स्किल के रूप में विकेटकीपिंग पर काम कर रहे हैं. उन्होंने रणजी ट्ऱॉफी 2026-27 से पहले विकेटकीपिंग की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. जायसवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें बल्लेबाजी के बाद विकेटकीपिंग करते दिखाई दे रहे हैं. अब बड़ा सवाल है कि आखिर जायसवाल को विकेटकीपिंग करने की जरूरत क्यों पड़ गई?

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वह भारत की व्हाइट-बॉल क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए विकेटकीपिंग की स्किल पर काम कर रहे हैं. मौजूदा समय में वो सिर्फ एक फॉर्मेट के प्लेयर हैं, जो सिर्फ टेस्ट में खेलते दिखाई देते हैं. वहीं, टी20 टीम से उनका पत्ता साफ हो गया है, जबकि वनडे में रोहित शर्मा के होने की वजह से जगह नहीं बन पा रही है. ऐसे में यशस्वी जायसवाल ने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए विकेटकीपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है.

रणजी ट्रॉफी में विकेटकीपिंग करेंगे जायसवाल?

यशस्वी जायसवाल रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले मैच में मुंबई के लिए खेलते दिखाई देंगे. वह सिद्धेश लाड की कप्तानी में खेलेंगे. मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड ने मीडिया से बातचीत करते हुए जायसवाल की विकेटकीपिंग प्रैक्टिस को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में विकेटकीपिंग करते दिखाई दे सकते हैं. इसके अलावा वो भविष्य में भारतीय टीम के लिए भी ग्लव्स पहने दिखाई दे सकते हैं.

Yashasvi Jaiswal has started training for upcoming Ranji Trophy 🏆 — He is seriously considering his Keeping and Bowling skills 😻 https://t.co/ozqiV01z3j — Team Yashasvi Jaiswal (@yashasvi_j) October 7, 2026

बता दें कि यशस्वी जायसवाल मुंबई के लिए पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलने उतर सकते हैं, जो 11 अक्टूबर से चंडीगढ़ के खिलाफ खेला जाएगा. इससे जायसवाल न्यूजीलैंड दौरे के लिए अच्छी तैयारी भी कर पाएंगे. रणजी ट्रॉफी के बाद यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे, जहां पर 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी.

जायसवाल बनेंगे अगले राहुल द्रविड़!

24 साल के यशस्वी जायसवाल भी भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की राह पर निकल पड़े हैं. दरअसल, राहुल द्रविड़ भी करियर की शुरुआत में स्पेशलिस्ट बल्लेबाज थे. वह नियमित विकेटकीपर नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने विकेटकीपिंग शुरू की. इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, जिसका फायदा भारतीय टीम को हुआ. उन्होंने भारत के लिए कई मैचों में विकेटकीपर की भूमिका निभाई और टीम को जीत भी दिलाई. अब यशस्वी जायसवाल भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं.

बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए अभी तक 53 रणजी मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने 54 की औसत से 4,968 रन बनाए हैं, जिसमें 17 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं.