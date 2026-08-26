IPL 2027 में किसके लिए खेलेंगे यशस्वी जायसवाल? कौन रखेगा टीम में, सामने आया बड़ा अपडेट

Yashasvi Jaiswal: यशस्वी जायसवाल के आईपीएल 2027 में राजस्थान रॉयल्स के साथ बने रहने की खबर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स अगले सीजन के लिए यशस्वी को रिटेन करने की तैयारी में है. पिछले कुछ समय से ऐसी अफवाहें चल रही थीं कि यशस्वी टीम का साथ छोड़ सकते हैं या ट्रेड पूल में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि यशस्वी राजस्थान से अलग होना चाहते हैं.

यशस्वी राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं. टीम के टॉप ऑर्डर में उनकी भूमिका काफी अहम है और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ उनकी जोड़ी टीम को तेज शुरुआत देने में मदद करती है. यशस्वी के टीम छोड़ने की चर्चा उस समय तेज हुई, जब ऐसी खबरें आईं कि वह राजस्थान के कप्तानी से जुड़े फैसलों और वैभव सूर्यवंशी पर टीम के बढ़ते भरोसे से खुश नहीं हैं. हालांकि, राजस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन बातों को खारिज किया है.

राजस्थान के प्लान में शामिल हैं यशस्वी

राजस्थान रॉयल्स के एक अधिकारी ने रेवस्पोर्ट्ज से बातचीत में कहा कि यशस्वी ने टीम छोड़ने को लेकर उनसे कोई बात नहीं की है; टीम अगले सीजन की योजनाएं बनाते समय उन्हें अपने साथ ही रख रही है. अधिकारी के मुताबिक, बाजार में चल रही अफवाहों के बावजूद यशस्वी अभी भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं. इससे साफ है कि फिलहाल टीम उन्हें अपनी भविष्य की योजना का हिस्सा मान रही है. यशस्वी का आईपीएल 2026 सीजन हालांकि बहुत शानदार नहीं रहा. उन्होंने 16 मैचों में 427 रन बनाए और उनका औसत 30.5 रहा, जबकि स्ट्राइक रेट 152.5 का था. उन्होंने तीन अर्धशतक लगाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 77 रन रहा. दूसरी ओर, मायखेल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि राजस्थान का मैनेजमेंट यशस्वी के रवैये से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है.

संजू सैमसन के बाद फिर चर्चा में राजस्थान

यशस्वी के भविष्य को लेकर चर्चा को संजू सैमसन के राजस्थान से जाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है. आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में चले गए थे, जबकि रवींद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान पहुंचे थे. हालांकि, यशस्वी के ट्रेड को लेकर राजस्थान रॉयल्स की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में फिलहाल माना जा रहा है कि टीम आईपीएल 2027 के लिए यशस्वी को अपने साथ बनाए रखना चाहती है.