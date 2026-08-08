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यशस्वी जायसवाल की खुली पोल! श्रीलंका में सिर्फ 2 गेंदों पर हुए ढेर, दुनिया के सामने आई उनकी कमजोरी

Yashasvi Jaiswal Weakness Exposed: भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने आ गई है. बाएं हाथ के गेंदबाजों के सामने जायसवाल अभी भी संघर्ष कर रहे हैं. श्रीलंका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में भी जायसवाल बाएं हाथ के पेसर के सामने आउट हुए.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 8, 2026 12:37:20 PM IST

यशस्वी जायसवाल की खुली पोल!
यशस्वी जायसवाल की खुली पोल!


Yashasvi Jaiswal Weakness Exposed: श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) एक्सपोज हो गए हैं. श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में भी यशस्वी जायसवाल फ्लॉप रहे. वह सिर्फ 2 गेंदों पर बिना खाता खोले आउट हो गए. जायसवाल की खराब फॉर्म ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है. हैरानी का बात यह है कि जायसवाल एक बार फिर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के खिलाफ आउट हुए. इससे पहले भी कई बार बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों ने यशस्वी जायसवाल को आउट किया है. अभी तक जायसवाल अपनी इस कमजोरी का तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं.

जायसवाल कैसे हुए आउट?

श्रीलंका क्रिकेट XI ने पहली पारी में 8 विकेट खोकर 363 रन बनाए थे और पारी घोषित की थी. इसके बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने उतरे. श्रीलंका के बाएं हाथ के पेसर विश्वा फर्नांडो ने जायसवाल को सिर्फ 2 गेंदों में ही आउट कर दिया. फर्नांडो ने दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाली, जिस पर जायसवाल ने बिना फुटवर्क के बल्ला चला दिया और सीधे फील्डर के हाथों में आसान सा कैच दे दिया.

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एक ही पैटर्न में हो रहे आउट

यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं. वह पिछले कुछ सालों से टीम इंडिया के भरोसेमंद ओपनर बनकर उभरे हैं. हालांकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अभी भी उनकी कमजोरी बने हुए हैं. यशस्वी जायसवाल अभी तक 9 बार बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों को शिकार बन चुके हैं.

ये भी पढ़ें: यशस्वी जायसवाल को डेट कर रही हैं एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर? कैफे से दोनों की फोटो हुई वायरल, जानें पूरी सच्चाई

इनमें से वह तीन बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के पिछले सीजन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान ही आउट हुए थे. साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के पेसर मार्को यान्सन ने जायसवाल को खूब परेशान किया था. उनके अलावा ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मिचेल स्टार्क और साउथ अफ्रीका के नांद्रे बर्गर ने भी टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल को कई बार आउट किया है.

जायसवाल का खराब फॉर्म जारी

टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा बनाने वाले युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में भी संघर्ष कर रहे हैं. पिछली 5 टेस्ट पारियों में जायसवाल के बल्ले से सिर्फ 1 अर्धशतक आया है. अब वह श्रीलंका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में भी बुरी तरह फ्लॉप रहे.

Tags: yashasvi jaiswal
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