कोहली-हार्दिक के बाद जायसवाल भी बनेंगे बिजनेसमैन, कपड़े-बैग बेचने की तैयारी, क्या है ब्रांड का नाम?

Yashasvi Jaiswal Clothing Brand: भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उनके चर्चा में होने की वजह बल्लेबाजी या कोई विवाद नहीं, बल्कि उनकी कंपनी है. दरअसल, यशस्वी जायसवाल बिजनेस की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. वह अपना एक ब्रांड मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं. इस ब्रांड के जरिए वो कपड़े और बैग बेचेंगे. उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर स्टोरी के जरिए फैंस को इसकी जानकारी दी है. जायसवाल ने अपने ब्रांड का नाम और लोगो (LOGO) भी तय कर लिया है.

जायसवाल से पहले भी कई भारतीय क्रिकेटर्स अपना ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं. विराट कोहली (one8world), महेंद्र सिंह धोनी (SEVEN) जैसे भारतीय क्रिकेटर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन चुके हैं. इसके अलावा हाल ही में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है.

जायसवाल के ब्रांड का क्या है नाम?

24 साल के खब्बू बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) क्लॉथिंग ब्रांड के जरिए बिजनेस की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. उन्होंने अपने क्लॉथिंग ब्रांड का नाम YBJ Fits रखा है. उनका ये ब्रांड जल्द ही मार्केट में आने वाला है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ‘Coming Soon’ लिखकर इसकी जानकारी दी. जायसवाल ने YBJ Fits का इंस्टाग्राम पेज भी बना लिया है. इस पर उनके ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है. इस पेज पर उनके ब्रांड के टी-शर्ट, बैग, लगेज बैग और ट्रेवल बैग की तस्वीरें शेयर की गई हैं.

क्रिकेट के मैदान पर भी एक्सपेरीमेंट कर रहे यशस्वी

यशस्वी जायसवाल क्रिकेट के मैदान पर भी एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं, जिसको लेकर वो चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, यशस्वी जायसवाल अब विकेटकीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं. रणजी ट्रॉफी के दौरान उनके विकेटकीपिंग का अभ्यास करते देखा गया. ऐसे में क्रिकेट के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई क्या यशस्वी जायवसाल व्हाइट बॉल में अपनी जगह बनाने के लिए विकेटकीपिंग की स्किल सीख रहे हैं.

न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे जायसवाल

यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में मुंबई के लिए चंडीगढ़ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के नए सीजन का पहला मैच खेला. हालांकि उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा. अब वह दूसरे मैच में नहीं खेलते दिखेंगे, क्योंकि वो न्यूजीलैंड दौरे के लिए जाएंगे. इस दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसमें यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी होंगे.