IND vs SL: छक्के मारो, IPL में ले चलूंगा… यशस्वी ने श्रीलंका बैटर को भड़काया, फिर अगली गेंद पर…

Yashasvi Jaiswal-Niroshan Dickwella Clash: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट मैच के 5वें दिन का खेल चल रहा है. मैच के आखिरी दिन के पहले सेशन में भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का श्रीलंकाई विकेटकीपर निरोशन डिकवेला से विवाद हो गया. जायसवाल से बहस के बाद डिकवेला ने गुस्से में आकर अपना विकेट गंवा दिया. दरअसल, यशस्वी जायसवाल स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने निरोशन डिकवेला को पीछे से ताने मारने शुरू कर दिए. उन्होंने डिकवेला को बड़े शॉट लगाने को कहा, जिसके बाद उन दोनों के बीच खूब बहस हुआ. आखिर में डिकवेला ने गुस्से में अपना विकेट खो दिया, जिसके बाद टीम इंडिया ने जश्न मनाना शुरू कर दिया.

जायसवाल और डिकवेला के बीच क्या बहस हुई?

निरोशन डिकवेला आखिरी दिन के पहले सेशन में श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे. वह संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि श्रीलंका पहले ही 5 विकेट खो चुकी थी. ऐसे में स्लिप में फील्डिंग कर रहे यशस्वी जायसवाल ने डिकवेला की स्लेजिंग शुरू कर दी. जायसवाल ने कहा, ‘अरे यार, पहली पारी में तो बहुत सारे शॉट्स खेले थे. कुछ तो करके दिखाओ, चलो. इस पर डिकवेला ने हां कहा.

Yashasvi Jaiswal unsettles Niroshan Dickwella… and Prasidh Krishna finishes the job on the very next ball 😂 pic.twitter.com/82h878rYMT — Head (@JayRao577356) August 19, 2026

जायसवाल ने फिर कहा, ‘हां, मैं देखना चाहता हूं. चलो, मुझे दिखाओ. वहां मारो (डीप स्क्वायर लेग की तरफ इशारा करते हुए), चलो. क्यों नहीं? इस पर डिकवेला ने कहा, ‘कोई जरूरत नहीं है. मुझे IPL में ले चलो, तब मारूंगा. फिर जायसवाल ने कहा, ‘ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे. 100 परसेंट. चलो, एक छक्का मारो, मैं तुम्हें IPL में ले जाऊंगा. इस पर डिकवेला ने धन्यवाद कहा.

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बहस के बाद आउट हुए डिकवेला

यशस्वी जायसवाल के बहस के बाद निरोशन डिकवेला ने अगले ही ओवर में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की. प्रसिद्ध कृष्णा ने उनके खिलाफ लगातार शॉर्ट पिच और बाउंसर का इस्तेमाल किया. ओवर की आखिरी गेंद पर डिकवेला ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर के हाथों में चली गई. वह सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए.

मैच का क्या हाल?

भारतीय टीम गॉल टेस्ट में जीत के करीब पहुंच चुकी है. भारत को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंका को 186 रन चाहिए. फिलहाल श्रीलंका ने 372 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना लिए हैं. श्रीलंका की युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा (79) और केशरा नुवान्था (12) क्रीज पर मौजूद हैं.