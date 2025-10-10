Yashasvi Jaiswal: यशस्वी जायसवाल का जानदार शतक, रच गए इतिहास, इन दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हुआ नाम
IND vs WI 2nd Test Match: युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 145 गेंदों में 7वां टेस्ट शतक पूरा जिससे भारत को मजबूत शुरुआत मिली और टीम ने पहले दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली.

October 10, 2025

India vs West Indies: यशस्वी जायसवाल के शतक ने Arun Jaitley Stadium को जगमगा दिया और भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली. इस युवा सलामी बल्लेबाज ने 145 गेंदों में अपना सातवां टेस्ट शतक पूरा किया और red-ball cricket में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा.

लंच के बाद जायसवाल ने दूसरे सत्र की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में की और पहले ही ओवर में जेडन सील्स की गेंदों पर 3 करारे चौके जड़े. धैर्य और आत्मविश्वास से भरे स्ट्रोक्स के साथ उन्होंने एक बार फिर अपनी टाइमिंग का परिचय दिया.

इन नामों के साथ जुड़ा जायसवाल का नाम

यह शतक क्रिकेट इतिहास में भी विशेष महत्व रखता है. 24 साल की उम्र से पहले जायसवाल का यह 7वां टेस्ट शतक था, एक ऐसा कारनामा जिसे केवल तीन खिलाड़ी ही बेहतर कर पाए हैं, डॉन ब्रैडमैन (12), सचिन तेंदुलकर (11), और गारफील्ड सोबर्स (9). अब वह जावेद मियांदाद, ग्रीम स्मिथ, एलेस्टेयर कुक और केन विलियमसन जैसे दिग्गजों की कतार में खड़े हैं, जिन्होंने उस उम्र में सात-सात शतक लगाए थे.

जायसवाल के टेस्ट डेब्यू के बाद से भारत के ओपनिंग विभाग को उनकी लगातार कोशिशों ने काफी प्रभावित किया है. इस अवधि में, जायसवाल ने अकेले 7 शतक लगाए हैं, जबकि अन्य सभी भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर 6 शतक लगाए हैं. दुनिया भर की सभी टीमों में, इसी अवधि में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले दूसरे सलामी बल्लेबाज इंग्लैंड के बेन डकेट हैं, जिन्होंने 4 शतक लगाए हैं.

एक और उपलब्धि मिली

23 वर्षीय इस खिलाड़ी ने पारी की शुरुआत में ही एक और उपलब्धि हासिल की, उन्होंने सिर्फ़ 50 मैचों में 3,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए. इस तरह वे सौरव गांगुली, गौतम गंभीर और शिखर धवन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे भारतीय बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज़ बन गए.

इससे पहले, शुभमन गिल, जो पहली बार भारत की कप्तानी कर रहे थे, ने कप्तान के रूप में अपना पहला टॉस जीता और पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया. जायसवाल और राहुल ने भारत को अच्छी शुरुआत दी, जिसके बाद युवा बल्लेबाज़ ने पारी की कमान संभाली.

टी20 टीम में हालिया चयन में मिली निराशाओं के बावजूद, दिल्ली में जायसवाल का शतक उनके स्वभाव और परिपक्वता की एक और ज़बरदस्त मिसाल है. जैसे ही उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट का जवाब देने के लिए अपना बल्ला उठाया, स्टेडियम उस खिलाड़ी का जश्न मनाने के लिए खड़ा हो गया जो भारत के सबसे चमकदार युवा सितारों में से एक बनता जा रहा है.

