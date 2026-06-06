IND vs AFG: विराट कोहली वनडे सीरीज से हुए बाहर, तो युवा बल्लेबाज की चमकी किस्मत, ODI टीम में मिली जगह

Yashasvi Jaiswal Repalces Virat Kohli: भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. BCCI के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है. अफगानिस्तान के खिलाफ 13 जून से शुरू होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली खेलते नहीं दिखाई देंगे. उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल किया गया है.

विराट कोहली (Virat Kohli) को आईपीएल 2026 के फाइनल में चोट लगी थी. वह हैमस्ट्रिंग की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें 2-3 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी गई है. ऐसे में विराट कोहली की जगह युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते दिखाई देंगे. जानें जायसवाल का वनडे में कैसा रिकॉर्ड है…

जायसवाल का वनडे में रिकॉर्ड

यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, लेकिन वह अभी तक वनडे में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं. जायसवाल ने पिछले साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था. इसके बाद से जायवाल ने वनडे में अभी तक 4 मैच खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 57 की औसत से 171 रन आए हैं. इसमें एक शतक शामिल है.

BCCI Hon. Secretary Mr. Devajit Saikia informs that Yashasvi Jaiswal will replace the injured Virat Kohli for the #INDvAFG ODI series.#TeamIndia pic.twitter.com/cLxfK7gByz — BCCI (@BCCI) June 6, 2026

जायसवाल ने अपना आखिरी वनडे मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने नाबाद शतकीय पारी खेली थी. हालांकि इन मैचों में जायसवाल ने ओपनिंग की थी, जबकि विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जायसवाल तीन नंबर पर विराट कोहली की कमी कैसे पूरी करते हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा*, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या*, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.

भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे शेड्यूल

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज 13 जून से शुरू होने वाली है. 13 जून को पहला वनडे मैच खेला जाएगा, जो धर्मशाला में होगा. इसके बाद 17 जून को लखनऊ में दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. फिर तीसरा और आखिरी वनडे मैच 20 जून को चेन्नई होगा.