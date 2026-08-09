बैन की कगार पर थे यशस्वी जायसवाल? अजिंक्य रहाणे ने बचाया था करियर, 4 साल बाद हुआ खुलासा

Ajinkya Rahane on Yashasvi Jaiswal: भारत के पूर्व अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने रिटायरमेंट के बाद बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को बैन होने से बचाया था. रहाणे ने बताया कि यशस्वी जायसवाल (Yashahsvi Jaiswal) दलीप ट्रॉफी 2022 के फाइनल मैच में साउथ जोन के टी रवि तेजा से लगातार बहस कर रहे थे. अंपायर ने जायसवाल को कई बार समझाया और चेतावनी दी, लेकिन फिर भी वे लगातार स्लेजिंग कर रहे थे. इसके बाद अजिंक्य रहाणे बीच में आए, क्योंकि वे वेस्ट जोन यानी जायसवाल की टीम के कप्तान थे. उन्होंने जायसवाल को स्लेजिंग करने से रोकने की कोशिश की. फिर आखिर में उन्होंने जायसवाल को ड्रेसिंग रूप में वापस जाने के लिए कहा.

जायसवाल पर लग सकता था बैन!

अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने इस घटना के सालों बाद चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि अगर वो जायसवाल को समय पर ड्रेसिंग रूम वापस नहीं भेजते, तो उन पर 4 साल का बैन लग सकता था. रहाणे ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को दिए एक इंटरव्यू में बताया, ‘खेल में स्लेजिंग होती है और यह मजेदार भी है. लेकिन मुझे लगा कि स्थिति हाथ से निकल रही थी.’ रहाणे ने आगे कहा कि उस समय यशस्वी को बुरा लगा होगा, लेकिन हमने कई ऐसे हालात देखे हैं जहां प्लेयर्स को बैन किया गया है.

Ajinkya Rahane sends Yashasvi Jaiswal off the field after consistently sledging the batsman… Good to see Jaiswal back in the field, after knowing his mistake, good from Captain Rahane.#rahane #Cricket #Trending pic.twitter.com/GvnIgBpaZW — Ankit | AI , Tech & News (@Ankityadav_360) September 25, 2022

रेफरी ने तैयार किया था लेटर

अजिंक्य रहाणे ने बताया कि मैच रेफरी 4 मैचों के बैन का लेटर लिखकर तैयार बैठे थे. उन्होंने मुझसे आकर कहा, ‘यह लेटर तैयार है, लेकिन क्योंकि तुमने अपने खिलाड़ी को खुद सजा दी, इसलिए मैं इसे फाड़ रहा हूं.’ रहाणे ने कहा कि रेफरी ने उनके सामने वह लेटर फाड़ दिया. आखिर में उन्हें खुशी हुई कि यशस्वी जायसवाल को बैन नहीं झेलना पड़ा. आज वह भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं.

यशस्वी जायसवाल बने भारत के भरोसेमंद ओपनर

दलीप ट्रॉफी के उस फाइनल में वेस्ट जोन ने 294 रनों से जीत दर्ज की थी. पहली पारी में रहाणे की टीम सिर्फ 270 रन ही बना पाई थी. इसके बाद साउथ जोन ने 327 रन बनाकर बढ़त बना ली थी. फिर वेस्ट जोन की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने 323 गेंद पर 265 रन बनाए. उनके अलावा सरफराज खान ने भी 127 रनों की पारी खेली. इसके दम पर वेस्ट जोन ने 4 विकेट खोकर 585 रन बोर्ड पर लगा दिए. मैच की चौथी पारी में साउथ जोन की टीम सिर्फ 234 रन ही बना सकी और मैच हार गई. वहीं, यशस्वी जायसवाल ने अगले साल 2023 में वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय टीम के लिए टेस्ट डेब्यू किया. आज वह भारतीय टीम के भरोसेमंद ओपनर हैं.