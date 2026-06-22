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Report: वैभव सूर्यवंशी का साथी छोड़ेगा राजस्थान रॉयल्स का साथ? इस टीम में जाएंगे MI के कप्तान

Yashasvi Jaiswal Hardik Pandya Trade: रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक पांड्या को लेकर मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच ट्रेड की बातचीत चल रही है. हालांकि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या के बदले राजस्थान रॉयल्स के धुरंधर सलामी बल्लेबाज की टीम में करना चाहती है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 22, 2026 4:45:35 PM IST

हार्दिक पांड्या और यशस्वी जायसवाल ट्रेड डील!
हार्दिक पांड्या और यशस्वी जायसवाल ट्रेड डील!


Yashasvi Jaiswal Hardik Pandya Trade: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वें सीजन खत्म होने के बाद ट्रेड विंडो खुल गई है. हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर कुलदीप यादव के बीच ट्रेड डील की खबरें आई थीं. अब राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच भी ट्रेड की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच बड़े ट्रेड पर बातचीत चल रही है.

अगर यह ट्रेड डील सफल रही, तो हार्दिक पांड्या अगले सीजन राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते दिखाई दे सकते हैं. वहीं, युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) मुंबई इंडियंस में शामिल हो सकते हैं. मुंबई इंडियंस अपने टॉप ऑर्डर को मजबूत करने के लिए जायसवाल को टीम में शामिल करना चाहती है.

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हार्दिक पांड्या को ट्रेड करेगी MI?

मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के बीच लंबे समय से तनाव की खबरें सामने आ रही हैं. हार्दिक पांड्या साल 2024 में गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई इंडियंस के कप्तान बने थे. इसके बाद से पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन लगातार निराशाजनक रहा है. आईपीएल 2026 में मुंबई की टीम प्वाइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर रही, जिसके बाद हार्दिक पांड्या के MI से अलग होने की चर्चाएं शुरू हो गईं.

जायसवाल पर मुंबई इंडियंस की नजर

रेवस्पोर्ट्स की मुताबिक, तो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच हार्दिक पांड्या के ट्रेड की बात चल रही है. हालांकि मुंबई इंडियंस चाहती है कि हार्दिक पांड्या के बदले में उन्हें यशस्वी जायसवाल मिल जाएं. दरअसल, मुंबई के दिग्गज सलामी बल्लेबाज अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजी अपने टॉप ऑर्डर को मजबूत करने के लिए जायसवाल को टीम में शामिल करना चाहती है. बता दें कि जायसवाल मुंबई के ही खिलाड़ी हैं. अब इस ट्रेड डील पर आखिरी फैसला तब होगा, जब राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक का कार्यकाल शुरू होगा.

जायसवाल का IPL में प्रदर्शन

यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के उभरते स्टार सलामी बल्लेबाज हैं. जायसवाल को पहली बार साल 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था. उसके बाद से ही जायसवाल राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं. जायसवाल ने अभी तक आईपीएल में कुल 83 मैच खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 33.68 की औसत और 152.80 की स्ट्राइक रेट से 2,593 रन बनाए हैं. इसमें 2 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं.

Tags: HARDIK PANDYAyashasvi jaiswal
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