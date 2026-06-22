यशस्वी जायसवाल ने फादर्स डे पर जीता फैंस का दिल, पापा को गिफ्ट की करोड़ों की लग्जरी कार, जानिए खासियत

Yashasvi Jaiswal New Car: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस समय खूब चर्चा में हैं. बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने 21 जून को फादर्स डे के मौके पर अपने पिता को लग्जरी कार गिफ्ट की है. यशस्वी जायसवाल के भाई तेजस्वी जायसवाल ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी. यह तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसको लेकर यशस्वी जायसवाल की जमकर तारीफ भी की जा रही है.

इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया की वनडे टीम के सिलेक्शन के बीच जायसवाल अपने माता-पिता के साथ लग्जरी कार की डिलीवरी लेने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान जायसवाल के माता-पिता एकदम सिंपल कपड़ों में नजर आए. स्टार क्रिकेटर के माता-पिता की सादगी देखकर फैंस भावुक हो गए. सोशल मीडिया पर जायसवाल और उनके परिवार की जमकर तारीफ की जा रही है.

जायसवाल ने पिता को गिफ्ट की लग्जरी कार

यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने अपने पिता को मर्सिडीज GLS कार गिफ्ट की है. इस कार की कीमत करीब 1.32 करोड़ रुपये बताई जा रही है. सोशल मीडिया पर इस कार की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. यह कार अपने लग्जरी एक्सपीरियंस और आरामदायक सफर के लिए जानी जाती है. इस कार की टॉप स्पीड 250 किमी प्रति घंटे की है. खास बात यह है कि ये कार सिर्फ 6-7 सेकंड में ही 0 से 100 किमी की रफ्तार पकड़ लेती है. मर्सिडीज GLS मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस है, जो इसे बेहद खास बनाती है.

जायसवाल का वनडे टीम से कटा पत्ता

बता दें कि 21 जून को ही इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम का भी एलान किया गया. इस स्क्वाड में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं दिया गया है. जायसवाल ने 20 जून को ही अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शानदार शतक लगाया था. उन्होंने नाबाद 110 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई थी.

इसके बावजूद वनडे स्क्वाड से उनका पत्ता कट गया. दरअसल, इसकी वजह टीम कॉम्बिनेशन है. जायसवाल को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में इसलिए मौका मिला था, क्योंकि विराट कोहली उस समय इंजर्ड थे. अब विराट कोहली इंग्लैंड दौरे के लिए वापसी कर रहे हैं. ऐसे में कोहली के आने से जायसवाल को टीम से बाहर जाना पड़ रहा है.