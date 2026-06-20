ना कोहली ना गिल, पानी पुरी बेचने वाले के लड़के ने वनडे के इस रिकॉर्ड को किया अपने नाम; देख रोहित शर्मा भी दंग

Yashasvi Jaiswal: चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे ODI में यशस्वी जायसवाल ने न सिर्फ मैच जिताने वाली पारी खेली बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया. सिर्फ छह ODI पारियों में दो सेंचुरी बनाकर जायसवाल सबसे तेज दो ODI सेंचुरी बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. यशस्वी ने चेन्नई में सिर्फ 86 गेंदों पर 110 रनों की धमाकेदार नाबाद पारी खेली. यह भी खास बात है कि उन्होंने ये दो ODI सेंचुरी पिछली तीन पारियों में बनाई हैं.

यशस्वी सेंचुरी के मामले में नंबर 1

इस सीरीज के पहले मैच में यशस्वी जायसवाल को खेलने का मौका नहीं मिला. दूसरे मैच में भी वह सस्ते में पवेलियन लौट गए. हालांकि, इस मैच में उन्होंने 219 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए शानदार पारी खेली. यशस्वी जायसवाल शुरू से ही फॉर्म में दिखे और उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाने में सिर्फ 83 गेंदें लीं. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय ODI क्रिकेट में सबसे तेज दो सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम था.

भारतीय बल्लेबाजों द्वारा सबसे तेज 2 ODI शतक बनाने का रिकॉर्ड

शिखर धवन को यह कामयाबी हासिल करने में सात इनिंग लगीं, लेकिन यशस्वी ने एक इनिंग कम में यह कमाल कर दिया. केदार जाधव नौ इनिंग के साथ तीसरे नंबर पर हैं. विराट कोहली 17 इनिंग के साथ चौथे और शुभमन गिल 18 इनिंग के साथ पांचवें नंबर पर हैं. यशस्वी जायसवाल को भले ही ODI फॉर्मेट में कम मौके मिले हों, लेकिन वह उनका पूरा फायदा उठा रहे हैं. इन छह इनिंग में उन्होंने 71.25 के एवरेज और 97.60 के स्ट्राइक रेट से 285 रन बनाए हैं.

रैंक बल्लेबाज 2 ODI शतक तक पहुंचने में लगी पारियां 1 यशस्वी जायसवाल 6 2 शिखर धवन 7 3 केदार जाधव 9 4 विराट कोहली 17 5 शुभमन गिल 18

अफगानिस्तान के खिलाफ 7वीं सबसे तेज सेंचुरी

इसके अलावा, यशस्वी अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सेंचुरी की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने 83 बॉल में सेंचुरी पूरी की, जो इस विरोधी टीम के खिलाफ भारत की तरफ से चौथी सबसे तेज और सभी टीमों में सातवीं सबसे तेज सेंचुरी है. रोहित शर्मा 63 बॉल के साथ इस लिस्ट में नंबर 1 भारतीय हैं, उन्होंने यह तेज इनिंग साल 2023 में खेली थी.