Yashasvi Jaiswal World Record: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने टेस्ट क्रिकेट में अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है. यशस्वी जायसवाल ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो अभी तक सिर्फ एक क्रिकेटर ही कर पाया है. दरअसल, यशस्वी जायसवाल ने अभी तक अपने करियर में जितने भी टेस्ट मैच खेले हैं, वो सभी अलग-अलग मैदानों पर खेले हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल अपना 33वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं. इस टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया. वह दुनिया के सिर्फ दूसरे ऐसे क्रिकेट बने, जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती 33 टेस्ट मैच अलग-अलग मैदान पर खेले हैं. जायसवाल से पहले ये कारनामा सिर्फ भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने किया था.

33 मैच अलग-अलग मैदान पर

24 साल के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 12 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका के विंडसर पार्क में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. इसके बाद से उन्होंने भारतीय टीम के लिए अभी तक कुल 33 टेस्ट मैच खेले हैं. खास बात यह है कि जायसवाल ने किसी एक मैदान पर 2 मुकाबले नहीं खेले हैं. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में अपना 33वां टेस्ट खेल रहे हैं. इससे पहले संजय मांजरेकर ने भी अपने शुरुआती 33 टेस्ट अलग-अलग मैदानों पर खेले थे. अब यशस्वी जायसवाल ने मांजरेकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

ये खिलाड़ी भी लिस्ट में शामिल

इस अनोखे रिकॉर्ड की लिस्ट में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है. जायसवाल से पहले संजय मांजरेकर और सचिन तेंदुलकर ने भी अपने करियर के शुरुआती मुकाबले इसी तरह अलग-अलग मैदानों पर खेले थे. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने शुरुआती 32 टेस्ट अलग-अलग मैदान पर खेले. इसके बाद भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ और वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश रामदीन का नंबर आता है. इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने शुरुआती 24 टेस्ट अलग-अलग मैदानों पर खेले थे.

जायसवाल तोड़ेंगे मांजरेकर का रिकॉर्ड

यशस्वी जायसवाल ने क्राइस्टचर्च में 33वें टेस्ट के लिए मैदान पर उतरते ही संजय मांजरेकर की बराबरी कर ली. अब उनके पास संजय मांजरेकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. दरअसल, यशस्वी जायसवाल अपना अगला मैच साल 2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खेलेंगे. इस सीरीज का पहला मुकाबला 21 से 25 जनवरी 2027 तक नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है. अगर जायसवाल इस मैदान पर टेस्ट मैच खेलते हैं, तो वह 34 अलग-अलग मैदानों पर टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. जायसवाल ने अभी तक नागपुर के इस मैदान पर एक भी टेस्ट नहीं खेला है.