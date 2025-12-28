Home > क्रिकेट > Yashasvi Jaiswal: कभी टेंट में सोए, कभी बेचे गोलगप्पे, अब गेंदबाजों को बल्ले से पिलाते हैं पानी, पढ़ें- क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की कहानी

Yashasvi Jaiswal Happy Birthday: भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल का आज 24वां जन्मदिन हैं. यशस्वी जायसवाल ने पिछले 2 साल में खुद को तीनों ही फॉर्मेट में एक विस्फोटक और भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज के रूप में साबित किया है. यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

By: Hasnain Alam | Published: December 28, 2025 10:33:36 AM IST

Yashasvi Jaiswal Birthday: भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल का आज (28 दिसंबर) जन्मदिन है. यशस्वी आज अपना 24वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनका जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भदोही में हुआ था. यशस्वी को टी-20, वनडे और टेस्ट यानी तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी माना जाता है. वे इन तीनों फॉर्मेट में शतक लगाकर अपना लोहा भी मनवा चुके हैं.

फिलहाल टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर यशस्वी की जगह वनडे या टी20 में नहीं बन पा रही है. घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद 14 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला था. उसी साल टी20 और फिर 2025 में उन्होंने वनडे टीम में डेब्यू किया.

टी20 विश्व कप की टीम में नहीं मिली जगह

यशस्वी पिछले 2 साल में खुद को तीनों ही फॉर्मेट में एक विस्फोटक और भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज के रूप में साबित किया है. हालांकि, उन्हें टी20 विश्व कप 2024 की टीम में चुना तो गया था, लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. वहीं टी20 विश्व कप 2026 की टीम में उन्हें जगह ही नहीं मिली.

वनडे फॉर्मेट में भी हाल ही में संपन्न दक्षिण अफ्रीका सीरीज के खिलाफ उन्हें गिल की इंजरी की वजह से मौका मिला था. उन्होंने आखिरी वनडे में शतक भी लगाया था. अब देखना होगा कि गिल की वापसी की स्थिति में उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में मौका मिलता है या नहीं.

आईपीएल में खूब चलता है यशस्वी का बल्ला

टेस्ट फॉर्मेट में यशस्वी को डेब्यू के बाद लगातार मौके मिले हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में उन्होंने भारत के साथ-साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर भी रन बनाए हैं. इसके अलावा आईपीएल में भी उनका बल्ला जमकर चला है. वह आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं.

यशस्वी जायसवाल के करियर की बात करें तो 28 टेस्ट में 7 शतक की मदद से 2,511 रन, 4 वनडे में 1 शतक की मदद से 171 रन और 23 टी-20 में 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 723 रन बना चुके हैं. वहीं 66 आईपीएल मैचों में 2166 रन बनाए हैं. इसमें उन्होंने 15 अर्धशतक और 2 शतक लगाए हैं.

संघर्षों सो भरा रहा है यशस्वी जायसवाल का सफर

यशस्वी जायसवाल के ये सफर इतना आसान नहीं रहा है. उनके पिता भूपेंद्र जायसवाल एक छोटे हार्डवेयर की दुकान चलाते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. बचपन में ही वे मुंबई चले गए.

मुंबई में ही जायसवाल ने क्रिकेटर बनने का सपना देखना शुरू किया. कमजोर आर्थिक हालातों का सामना करते हुए उन्होंने पहले मुंबई और फिर भारत के लिए खेलने के लिए कड़ा संघर्ष किया.

इस दौरान उन्हें मुंबई के आजाद मैदान में ग्राउंड्समैन के साथ टेंट में सोना पड़ा. वहीं गुजारा करने और क्रिकेट का खर्च निकालने के लिए उन्होंने पानीपुरी बेची. लेकिन, लगन, कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प का फल उन्हें अब मिलने लगा है. वह धीरे-धीरे भारतीय क्रिकेट टीम के अहम सदस्य बनते जा रहे हैं.

