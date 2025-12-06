Home > खेल > IND v SA: यशस्वी जायसवाल का बड़ा कारनामा, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले बने छठे भारतीय; जानें लिस्ट में किन-किन दिग्गजों का है नाम?

Yashasvi Jaiswal hundred: शनिवार को विशाखापत्तनम में यशस्वी जायसवाल तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक बनाने वाले छठे भारतीय बन गए है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 6, 2025 9:55:51 PM IST

Yashasvi Jaiswal maiden ODI hundred
Yashasvi Jaiswal maiden ODI hundred


Yashasvi Jaiswal maiden ODI hundred: यशस्वी जायसवाल ने शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने पहले ODI शतक के साथ अपने युवा करियर का एक अहम दिन खत्म किया. वह तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में शतक बनाने वाले सिर्फ़ छठे भारतीय बन गए. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे ODI में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और सुरेश रैना की खास लिस्ट में शामिल हो गए.

यह पल मिडिल और लेग में एक शॉर्ट गेंद के साथ आया. जायसवाल ने आगे बढ़कर अपनी कलाई घुमाई और एक रन के लिए फ्लिक किया. रन पूरा करने से पहले ही, उन्हें पता था कि रन पूरा हो गया है. उनका दाहिना हाथ ऊपर उठा, वह हवा में उछले, अपना हेलमेट उतारा और ज़ोर से चिल्लाए. विराट कोहली सबसे पहले उनके पास पहुंचे और जश्न मनाया, जबकि भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़ा हो गया. सीरीज़ में दो शांत मैचों के बाद, शतक ने राहत और खुशी दी.

तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले भारतीय बैट्समैन

सुरेश रैना
रोहित शर्मा
केएल राहुल
विराट कोहली
शुभमन गिल
यशस्वी जायसवाल

रोहित के साथ जायसवाल की तुफानी साझेदारी

अपना चौथा ODI खेल रहे जायसवाल ने यह मुकाम हासिल करने के लिए 111 गेंदें लीं. उनकी पारी का शुरुआती हिस्सा स्थिर था, जिसे रोहित शर्मा ने गाइड किया, जिन्होंने उन्हें मुश्किल हालात से निकलने में मदद की. एक बार सेट होने के बाद, जायसवाल ने बेहतर रफ़्तार पकड़ी, और 36 गेंदों में पचास से तीन अंकों तक पहुंचने का उनका सफ़र आराम देता दिखा. इस पारी में धैर्य के साथ समय पर किया गया अग्रेसन मिला, और जिस फ्लिक ने उन्हें शतक तक पहुंचाया, उससे यह भरोसा मिला कि बैट्समैन इस फॉर्मेट में ढल गया है.

जायसवाल ने पहले दो मैचों में 18 और 22 के स्कोर के साथ मैच में शुरुआत की, दोनों बार भारत के बड़े स्कोर का पीछा करते हुए उन्हें जल्दी अटैक करने के लिए मजबूर किया गया. विजाग में माहौल शांत था, और उन्होंने इस मौके का अच्छा इस्तेमाल किया. उनका पिछला ODI, फरवरी में नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए थे, और यह पारी उन्हें आगे बढ़ने का पहला असली मौका लगी.

शुभमन गिल के चोट से वापसी करने के साथ, जायसवाल का प्रदर्शन अब सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को टॉप ऑर्डर में उनके बारे में सोचने का मौका देता है. जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया, तो भारत पूरी तरह से कंट्रोल में था, उन्हें 88 गेंदों पर सिर्फ़ 51 रन चाहिए थे.

Tags: IND vs SAyashasvi jaiswalYashasvi Jaiswal hundredYashasvi Jaiswal maiden ODI hundred
