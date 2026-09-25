यशस्वी कभी लड़ाई शुरू नहीं करते, वह गाली दे रहा था..’ ध्रुव जुरेल ने खोला राज, बताया भारत-श्रीलंका टेस्ट में क्या हुआ था

यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो के बीच अगस्त में कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन हुई बहस अब फिर चर्चा में है. भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने इस घटना के पीछे की वजह बताई है. जुरेल ने कहा कि फर्नांडो की तरफ से की गई गालियों के बाद जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी थी. जुरेल और जायसवाल राजस्थान रॉयल्स में लंबे समय से साथ खेलते आए हैं और वह जायसवाल के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं.

यह मामला तब हुआ जब फर्नांडो ने जायसवाल को आउट किया. आउट होने के बाद जायसवाल बिना कुछ कहे ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे; जुरेल के मुताबिक, इसी दौरान फर्नांडो ने उन्हें काफी गंदी गालियां दीं. इसके बाद जायसवाल पीछे मुड़े और दोनों के बीच मामला बढ़ गया. इस घटना के लिए दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और एक-एक डिमेरिट प्वाइंट दिया गया. यह सजा आईसीसी की आचार संहिता के आर्टिकल 2.12 के तहत दी गई थी.

ध्रुव जुरेल ने बताई पूरी कहानी

ध्रुव जुरेल ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के यूट्यूब इंटरव्यू में कहा, “जब वह आउट हुआ तो चुपचाप ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा था. उसने कुछ नहीं कहा, जो फुटेज में भी देखा जा सकता है. फिर वह पीछे मुड़ा… यशस्वी ने मुझे बताया कि असिथा शायद उसे बहुत गंदी गालियां दे रहा था. यशस्वी ने कहा कि सामान्य आक्रामकता ठीक है. आपने मेरा विकेट लिया है, तो जश्न मनाना आपका हक है, लेकिन गाली नहीं दे सकते.”

यशस्वी कभी लड़ाई शुरू नहीं करते

जुरेल से जब यशस्वी के मैदान पर आक्रामक रवैये के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी का बचाव किया; “वह कभी शुरुआत नहीं करता. मैंने उसे कभी लड़ाई शुरू करते नहीं देखा. बल्लेबाजी करते समय वह हमेशा अपने खेल में रहता है. अब भारतीय टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो जवाब नहीं देगा. अगर तुम करोगे तो ऐसा नहीं है कि हम चुप रहेंगे.” यशस्वी फिलहाल वनडे टीम में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और 2027 वनडे विश्व कप के लिए अपना दावा पेश करना चाहते हैं. वह वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल थे.