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Yash Dayal Wedding: यौन उत्पीड़न आरोपों के बीच RCB स्टार यश दयाल ने रचाई शादी, कंटेंट क्रिएटर बनी दुल्हन; जानें कौन हैं Shweta Pundir

Shweta Pundir: RCB खिलाड़ी Yash Dayal  को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, यश दयाल ने 4 फरवरी को कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर से शादी कर ली. यह खबर इस लेफ्ट-आर्म पेसर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद आई है.

By: Heena Khan | Published: March 16, 2026 6:55:37 AM IST

RCB पेसर Yash Dayal की शादी ने खींचा ध्यान, कौन हैं उनकी दुल्हन Shweta Pundir?
RCB पेसर Yash Dayal की शादी ने खींचा ध्यान, कौन हैं उनकी दुल्हन Shweta Pundir?


Shweta Pundir: RCB खिलाड़ी Yash Dayal  को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, यश दयाल ने 4 फरवरी को कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर से शादी कर ली. यह खबर इस लेफ्ट-आर्म पेसर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद आई है. बता दें कि दयाल IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले हैं. 28 साल के Yash Dayal पिछले साल RCB की उस टीम का हिस्सा थे, जिसने पहली बार IPL का खिताब जीता था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रिकेटर ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से शादी की. इस समारोह में उनके परिवार और दोस्त शामिल हुए. खास बात यह है कि दयाल की शादी में क्रिकेट जगत से कोई भी मौजूद नहीं था.

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Shweta Pundir कौन हैं?

बता दें कि पुंडीर दिल्ली की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 587k से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल लेजेंड्स लीग के लिए ब्रॉडकास्टर के तौर पर भी काम किया है और एक बड़ा फैन बेस बनाया है. जनवरी में, जब दयाल को अग्रिम ज़मानत मिली थी, तो पुंडीर ने सोशल मीडिया पर इस फैसले का जश्न मनाया था. दयाल पर दो अलग-अलग मामलों में यौन उत्पीड़न के आरोप हैं. गाजियाबाद की एक महिला ने आरोप लगाया है कि दयाल ने शादी का झांसा देकर पांच साल तक उसका भावनात्मक और शारीरिक शोषण किया. उसकी शिकायत के बाद, उस पर रेप का आरोप लगाया गया.

इसके अलावा, उस पर जयपुर में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर रेप करने का भी आरोप है. क्रिकेटर बनने की चाह रखने वाली उस लड़की ने दावा किया कि दयाल ने उसके करियर में मदद करने का वादा किया था और जब वो 17 साल की थी, तब उसके साथ ज़बरदस्ती की. यह घटना कथित तौर पर 2023 में हुई थी, जिसके बाद जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी. इससे पहले जनवरी में, दयाल को नाबालिग से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मिली थी. POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) कोर्ट ने उसकी अग्रिम ज़मानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में एक अलग याचिका दायर की थी.

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यश दयाल को RCB ने रिटेन किया

पिछले साल की नीलामी से पहले, दयाल उन खिलाड़ियों में से एक थे जिन्हें RCB ने 5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. इस बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने 2022 में गुजरात टाइटन्स के साथ IPL में डेब्यू किया था, और उसी साल टीम के साथ IPL का खिताब जीता था. 2023 में, वो तब सुर्खियों में आए जब रिंकू सिंह ने उनके एक ही ओवर में पांच छक्के जड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को जीत दिलाई थी. 2024 में, RCB ने उन्हें साइन किया और तब से वह टीम के साथ बने हुए हैं. उसी साल, इस तेज़ गेंदबाज़ को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम में पहली बार बुलाया गया था, हालांकि उन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है.

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