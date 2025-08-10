RCB के इस स्टार खिलाड़ी पर लगा बैन, पीछे की वजह जान ठनक जाएगा माथा, क्रिकेट जगत में मचा हंगामा

Yash Dayal: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के तेज़ गेंदबाज़ यश दयाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रेप केस में फंसे यश दयाल का करियर अब खतरे में पड़ता दिख रहा है। उन्हें एक बड़ी लीग से बाहर कर दिया गया है। यश दयाल पर 17 साल की नाबालिग से रेप का आरोप है। इसके बाद उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। यश दयाल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 की ट्रॉफी जीतने वाली RCB का हिस्सा थे। उन्होंने इस सीज़न में अच्छा प्रदर्शन किया और 15 मैचों में 13 विकेट लिए, लेकिन अब उनका करियर संकट में है।

इस लीग से हुए बाहर

खबरों के मुताबिक, आरसीबी के तेज़ गेंदबाज़ यश दयाल को यूपी टी20 लीग में खेलने से रोक दिया गया है। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने यह फैसला लिया है। जिसके चलते यह तेज़ गेंदबाज़ अगले सीज़न में नहीं खेल पाएगा। जयपुर के सांगानेर सदर थाने में यश दयाल के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद UPCA ने यह फैसला लिया है। यश दयाल पर 17 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप है।

खबरों के मुताबिक, यूपी टी20 लीग की टीम गोरखपुर लायंस ने इस तेज़ गेंदबाज़ को 7 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन अब वह इस लीग में नहीं खेल पाएंगे। इस बीच, यश दयाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

बलात्कार के मामले में यश दयाल को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

यश दयाल के खिलाफ पहला मामला गाजियाबाद में दर्ज किया गया था। कहा गया था कि यश दयाल ने गाजियाबाद में रहने वाली एक महिला को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। हालांकि, इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। फिर जुलाई की शुरुआत में आरसीबी के इस तेज़ गेंदबाज़ के खिलाफ जयपुर में मामला दर्ज किया गया। इस बार राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।