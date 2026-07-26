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यूपी का साथ छोड़ेगा भारतीय क्रिकेटर, छत्तीसगढ़ से खेलने की तैयारी, बोर्ड से मांगा NOC

भारतीय तेज गेंदबाज यश दयाल सात साल बाद उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का साथ छोड़ सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 2026-27 घरेलू सीजन में छत्तीसगढ़ के लिए गेस्ट खिलाड़ी के रूप में खेलेंगे. उनके साथ जयंत यादव और धर्मेंद्रसिंह जडेजा के भी टीम में शामिल होने की संभावना है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज अमय खुरासिया की कोचिंग में छत्तीसगढ़ अपनी टीम को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: July 26, 2026 5:59:21 PM IST

छत्तीसगढ़ से खेलना चाहता है ये क्रिकेटर.
छत्तीसगढ़ से खेलना चाहता है ये क्रिकेटर.


भारतीय तेज गेंदबाज यश दयाल जल्द ही उत्तर प्रदेश की घरेलू टीम से अलग हो सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह 2026-27 घरेलू क्रिकेट सीजन में छत्तीसगढ़ के लिए गेस्ट खिलाड़ी के रूप में खेलने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) भी मांगा है. हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और यूपीसीए के अधिकारियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने इस सीजन के लिए तीन अनुभवी गेस्ट खिलाड़ियों का चयन किया है. इनमें यश दयाल, जयंत यादव और धर्मेंद्रसिंह जडेजा शामिल हैं. तीनों खिलाड़ी कर्नाटक के अलूर में आयोजित प्री-सीजन फिटनेस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं. इस कैंप की निगरानी टीम के नए मुख्य कोच अमय खुरासिया कर रहे हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नियमों के अनुसार, हर राज्य संघ एक सीजन में अधिकतम तीन गेस्ट खिलाड़ियों को शामिल कर सकता है.

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अमय खुरासिया की कोचिंग में मजबूत होगी टीम
सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की घरेलू टीम का ऐलान अगस्त के दूसरे सप्ताह तक किया जा सकता है. यदि तीनों खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में सफल रहते हैं, तो वे रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. पूर्व भारतीय बल्लेबाज अमय खुरासिया हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्य कोच बने हैं. इससे पहले उन्होंने केरल को पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी.

यश दयाल पर रहेंगी सभी की नजरें
इन तीनों खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम यश दयाल का है. उन्होंने गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2022 का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम तक का सफर तय किया. हालांकि, हाल के महीनों में वह एक कथित यौन शोषण मामले के आरोपों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं, जिनसे उन्होंने साफ इनकार किया है. मामला अभी जांच के अधीन है. इसके बावजूद छत्तीसगढ़ टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि उनका अनुभव युवा तेज गेंदबाजों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा.

Tags: Yash Dayal
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