WWE के स्टार रेसलर्स, जिन्होंने दो बार शादी की, एक ने तो WWE के मालिक की बेटी को पटाया

WWE Wrestlers Who Marry Twice: WWE सुपरस्टार्स की लाइफ सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी अक्सर सुर्खियों में रहती है. कई बड़े रेसलर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक से ज्यादा बार शादी की है. इनमें जॉन सीना और द अंडरटेकर जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं. आइए जानते हैं उन 5 महान रेसलर्स के बारे में जिन्होंने एक से ज्यादा बार शादी की है.

जॉन सीना: जॉन सीना ने पहली शादी 2009 में एलिजाबेथ ह्यूबरडो से की थी, लेकिन 2012 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने 2020 में शाय शरियातजादेह से दूसरी शादी की. उनकी निजी जिंदगी हमेशा फैंस के बीच चर्चा में रहती है.

द अंडरटेकर: द अंडरटेकर (मार्क कैलावे) की भी तीन शादियां रही हैं. उन्होंने पहली शादी सारा कैलेवे से की इसके बाद जोडी लिन से 1989 में की थी, जो बाद में टूट गई. इसके बाद 2010 में उन्होंने पूर्व WWE स्टार मिशेल मैककूल से शादी की और दोनों अब साथ हैं. इसस

ट्रिपल एच: ट्रिपल एच ने अपने करियर में स्टेफनी मैकमैहन से शादी की है. जो WWE के मालिक की बेटी है. इससे पहले एच का नाम चाइना के साथ भी जुड़ा रहा था. उनकी निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है. ट्रिपल एच WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर के रूप में भी काम कर रहे है. उनका साथ स्टेफनी मिकमैन देती है.

रैंडी ऑर्टन: रैंडी ऑर्टन ने दो बार शादी की है. पहली शादी सामंथा स्पेनो से हुई थी, जो 2013 में खत्म हो गई. इसके बाद उन्होंने 2015 में किम मैरी केस्लर से शादी की. रैंडी ऑर्टन अब भी WWE में एक्टिव हैं और अक्सर रेसलिंग करते दिखाई देते हैं.

ब्रॉक लैसनर: ब्रॉक लैसनर की भी निजी जिंदगी काफी चर्चित रही है. उन्होंने पहले निकोल मैकक्लेन से सगाई की थी और बाद में 2006 में सैबल से शादी की. वह अपनी फैमिली लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखते हैं. ब्रॉक लैसनर WWE के सबसे खतरनाक रेसलर में से एक हैं.