WWE Vegetarian Wrestlers: न चिकन, न मटन… WWE के ये 5 रेसलर्स बिना मांस-मछली खाए फिट, रिंग में करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन

WWE Vegetarian Wrestlers: प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में ताकत, और बेहतरीन फिटनेस बेहद जरूरी होती है. आमतौर पर माना जाता है कि मांसाहारी भोजन ही खिलाड़ियों को प्रोटीन और एनर्जी देता है, लेकिन कई WWE सुपरस्टार्स ने इस धारणा को गलत साबित किया है. इन रेसलर्स ने शाकाहारी डाइट अपनाकर न केवल शानदार शरीर बनाए रखा, बल्कि रिंग में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन भी किया. आइए जानते हैं उन रेसलर्स के बारे में.

डेनियल ब्रायन: WWE में डेनियल ब्रायन के नाम से मशहूर ब्रायन डेनियलसन प्रोफेशनल रेसलिंग के सबसे प्रसिद्ध प्लांट-बेस्ड एथलीट्स में से एक हैं. उन्होंने स्वास्थ्य और नैतिक कारणों से वीगन डाइट अपनाई. ब्रायन कई बार कह चुके हैं कि इस डाइट ने उनकी ऊर्जा, रिकवरी और समग्र स्वास्थ्य में काफी सुधार किया. वह कई बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं.

कोफी किंग्सटन: पूर्व WWE चैंपियन और द न्यू डे के सदस्य कोफी किंग्स्टन लंबे समय से मुख्य रूप से शाकाहारी भोजन लेते हैं. उनकी फुर्ती, स्टैमिना और लंबे करियर ने साबित किया है कि अच्छा शाकाहारी डाइट भी उच्च स्तर की एथलेटिक क्षमता बनाए रख सकती है.

नताल्या: नताल्या कई वर्षों से शाकाहारी जीवनशैली का पालन कर रही हैं. पशु प्रेमी होने के साथ-साथ वह WWE की सबसे तकनीकी रूप से दक्ष महिला रेसलर्स में गिनी जाती हैं. अनुशासित खानपान और कठिन ट्रेनिंग ने उन्हें लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर बनाए रखा है.

पीट डन: पीट डन, जिन्हें WWE में उनके आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता है, शाकाहारी डाइट फॉलो करते हैं. उनका फिट और मजबूत शरीर इस बात का उदाहरण है कि बिना मांस खाए भी बेहतरीन प्रदर्शन किया जा सकता है.

सैमी जेन: सैमी जेन ने समय-समय पर स्वस्थ खानपान और मांस का सेवन कम करने की बात की है. उनकी शानदार सहनशक्ति और लगातार अच्छे प्रदर्शन से स्पष्ट है कि संतुलित डाइट ही सफलता की असली कुंजी है. सैमी हालांकि, अब WWE में दिखाई नहीं देते हैं.

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