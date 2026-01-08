उम्र, पत्नी और बच्चे…WWE सुपरस्टार बिल गोल्डबर्ग के बारे में यहां जानिए सबकुछ

Bill Goldberg Profile: बिल गोल्डबर्ग सबसे मशहूर रेसलर्स में से एक हैं और WWE के इतिहास में एक लेजेंडरी हस्ती हैं. वह मॉडर्न रेसलिंग के जाने-माने चेहरों में से एक हैं, जो 2025 में रिटायर हो चुके हैं. ऐसे में आज उनके जीवन से जुड़ी उन बातों के बारे में आपको बताएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, WWE सुपरस्टार बिल गोल्डबर्ग 59 साल के हैं, उनका जन्म 27 दिसंबर, 1966 को हुआ है. वह WCW और WWE में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने दोनों संगठनों में चैंपियनशिप जीती हैं और वह रेसलिंग में एक लोकप्रिय हस्ती बने हुए हैं.

कौन हैं बिल गोल्डबर्ग की पत्नी? (Who is Bill Goldberg’s wife?)

विलियम स्कॉट गोल्डबर्ग, जिन्हें उनके रिंग नाम गोल्डबर्ग से ज़्यादा जाना जाता है, उनके नाम कई उपलब्धियां हैं. 58 साल के गोल्डबर्ग एक पूर्व डिफेंसिव टैकल फुटबॉलर, प्रोफेशनल रेसलर और एक्टर हैं. गोल्डबर्ग ने वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग (WCW) और WWE दोनों में महत्वपूर्ण समय बिताया है. अपने सिग्नेचर मूव “स्पीयर” के लिए मशहूर गोल्डबर्ग ने 1997 से 1998 के बीच WCW पर राज किया.

कब हुई थी बिल गोल्डबर्ग की शादी? (When did Bill Goldberg get married?)

WWE हॉल ऑफ फेमर विलियम गोल्डबर्ग की शादी वांडा फेराटन से हुई हैं. वांडा फेराटन अभी 2024 तक 54 साल की हैं. उन्होंने पहले फिल्मों में स्टंट आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है. यह कपल पहली बार सांता स्ले फिल्म की शूटिंग के दौरान मिला था, जिसमें गोल्डबर्ग हीरो के रोल में थे. वे 2001 से साथ रह रहे हैं. कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद उन्होंने आखिरकार 10 अप्रैल, 2005 को शादी कर ली. गोल्डबर्ग यहूदी धर्म मानते हैं और उन्होंने एक बार कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि जब मेरी गर्लफ्रेंड और मैं शादी करेंगे, तो एक रब्बी हमारी शादी करवाएगा और मैं उसके ठीक बगल में कांच तोडूंगा.

बिल गोल्डबर्ग के कितने बच्चे हैं? (How many children does Bill Goldberg have?)

जानकारी के अनुसार, बिल गोल्डबर्ग को एक बेटा है. जिनका जन्म 2006 में हुआ. उसका नाम गेज है और वह WWE में गोल्डबर्ग के साथ भी नजर आ चुका है। खास बात यह है कि जब गुंथर ने गोल्डबर्ग को चैलेंज किया था, तब यह परिवार बैड ब्लड 2024 में मौजूद था. साल 2016 में सर्वाइवर सीरीज में ब्रॉक लेसनर को सिर्फ 1 मिनट और 26 सेकंड में हराने वाले रेसलर गोल्डबर्ग थे, जिन्होंने WWE में चौंकाने वाली वापसी की और एक जबरदस्त मैच में लेसनर को पिन करने के लिए दो स्पीयर और एक जैकहैमर लगाया.

बिल गोल्डबर्ग की नेटवर्थ कितनी है? (What is Bill Goldberg’s net worth?)

सेलिब्रिटी नेट वर्थ के अनुसार, 2025 में बिल गोल्डबर्ग की नेट वर्थ लगभग $16 मिलियन है. उनके ज्यादातर पैसे WWE कॉन्ट्रैक्ट, पुराने मैचों और मर्चेंडाइज की बिक्री से आते हैं. फुल टाइम रेसलिंग छोड़ने के बाद भी वह पैसे कमाते हैं. WWE उनके नाम, क्लिप और इमेज का इस्तेमाल करता है. वह पब्लिक इवेंट्स और फैन मीटिंग से भी पैसे कमाते हैं. गोल्डबर्ग ने फिल्मों और टीवी शो में भी काम किया है। इन रोल से समय के साथ उनकी इनकम बढ़ी.