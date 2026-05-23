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WWE सुपरस्टार्स बाहर जाकर क्यों नहीं कटवा सकते अपने बाल? सामने आई बड़ी वजह

WWE Rules: WWE में कई बड़े स्टार्स अपनी खास हेयरस्टाइल की वजह से पहचान बनाए हुए हैं. रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और शेमस जैसे सुपरस्टार्स का लुक उनके नतीजों का अहम हिस्सा माना जाता है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: May 23, 2026 3:50:51 PM IST

WWE सुपरस्टार्स की हेयरस्टाइल पॉलिसी
WWE सुपरस्टार्स की हेयरस्टाइल पॉलिसी


WWE Superstars Hairstyle Policy: WWE सिर्फ रेसलिंग और एक्शन के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सुपरस्टार्स के दमदार लुक और स्टाइल के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है. WWE स्टार्स की एंट्री, ड्रेस, बॉडी लैंग्वेज और खासतौर पर हेयरस्टाइल उनकी पहचान का बड़ा हिस्सा होते हैं. फैंस अपने पसंदीदा रेसलर्स को उनके यूनिक लुक की वजह से भी पसंद करते हैं.

रेसलर्स के लिए बना है खास नियम

रिपोर्ट्स के मुताबिक WWE ने अपने सुपरस्टार्स के हेयरकट को लेकर सख्त नियम बनाए हुए हैं. कोई भी रेसलर अपनी मर्जी से बाहर जाकर बाल नहीं कटवा सकता. अगर किसी स्टार को अपने हेयरस्टाइल में बदलाव करना होता है, तो उसे पहले कंपनी से अनुमति लेनी पड़ती है. यह नियम कई रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी बताया जाता है.

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हेयरस्टाइल से बनती है पहचान

WWE में कई बड़े स्टार्स अपने खास हेयरस्टाइल की वजह से पहचान बनाए हुए हैं. रोमन रेंस (Roman Reigns),सेथ रॉलिंस (Seth Rollins) और शेमस (Sheamus) जैसे सुपरस्टार्स का लुक उनके कैरेक्टर का अहम हिस्सा माना जाता है. फैंस उनके स्टाइल को कॉपी भी करते हैं. यही वजह है कि कंपनी किसी भी अचानक बदलाव को रिस्क नहीं लेना चाहती.

कंपनी को क्यों होता है नुकसान?

अगर कोई रेसलर बिना प्लानिंग के अपना हेयरकट बदल लेता है, तो उसका पूरा कैरेक्टर प्रभावित हो सकता है. WWE में हर सुपरस्टार की एक खास स्क्रीन इमेज तैयार की जाती है. लुक बदलने से कहानी, ब्रांडिंग और फैन कनेक्शन पर असर पड़ सकता है. कंपनी का मानना है कि इससे रेसलर की लोकप्रियता कम हो सकती है और उसका असर मर्चेंडाइज बिक्री पर भी पड़ता है.

ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर असर

WWE अपने सुपरस्टार्स को बड़े ब्रांड की तरह पेश करता है. Brock Lesnar और रोमन रेंस जैसे स्टार्स की तस्वीरें पोस्टर, वीडियो गेम, टीवी प्रमोशन और मर्चेंडाइज में इस्तेमाल होती हैं. अगर उनके लुक में अचानक बदलाव हो जाए तो कंपनी की मार्केटिंग रणनीति प्रभावित हो सकती है. इसलिए WWE हर बदलाव को कंट्रोल करना पसंद करता है.

कंपनी के अंदर मौजूद है खास टीम

WWE ने अपने स्टार्स के लुक और हेयरस्टाइल को बनाए रखने के लिए इन-हाउस टीम तैयार की हुई है. यह टीम सुपरस्टार्स के मौजूदा कैरेक्टर और स्टोरीलाइन के हिसाब से उनका स्टाइल तय करती है. इससे रेसलर्स को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और कंपनी उनकी इमेज को लगातार एक जैसा बनाए रख पाती है.

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Tags: Roman Reigns LookSeth Rollins WWEWWE Haircut PolicyWWE RulesWWE Superstars Hairstyle
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