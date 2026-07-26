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WWE के 5 सुपरस्टार्स, जिन्होंने लंबे ब्रेक के बाद की धमाकेदार वापसी, आते ही किया हैरान

WWE के इतिहास में कई ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक रिंग से दूर रहने के बाद शानदार वापसी की और पूरी रेसलिंग दुनिया को चौंका दिया. सीएम पंक, एज, कोडी रोड्स, द रॉक और जॉन सीना की वापसी ने न केवल फैंस को भावुक किया बल्कि WWE की कहानियों की दिशा भी बदल दी.

By: Satyam Sengar | Published: July 26, 2026 7:55:54 PM IST

WWE के 5 रेसलर्स जिन्होंने लंबे समय के बाद की वापसी.
WWE के 5 रेसलर्स जिन्होंने लंबे समय के बाद की वापसी.


WWE में सरप्राइज रिटर्न हमेशा से फैंस के लिए सबसे रोमांचक पल रहे हैं. जब कोई सुपरस्टार महीनों या कई सालों बाद अचानक रिंग में लौटता है, तो पूरे एरिना में अलग ही माहौल बन जाता है. कई बार चोट, रिटायरमेंट या फिल्मों और दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से सुपरस्टार्स लंबे समय तक WWE से दूर रहते हैं. लेकिन उनकी वापसी अक्सर इतिहास बन जाती है. आइए जानते हैं ऐसे पांच सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर पूरी रेसलिंग दुनिया को चौंका दिया.

सीएम पंक ने साल 2014 में WWE छोड़ दिया था. इसके बाद करीब नौ साल तक उनकी वापसी की सिर्फ चर्चाएं होती रहीं. फैंस को उम्मीद कम ही थी कि वह दोबारा WWE में नजर आएंगे. लेकिन सर्वाइवर सीरीज 2023 में शिकागो में उनकी एंट्री ने पूरा माहौल बदल दिया. जैसे ही उनका म्यूजिक बजा, पूरा एरिना खुशी से झूम उठा. यह WWE इतिहास की सबसे यादगार वापसी में से एक मानी जाती है.

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एज और कोडी रोड्स की शानदार वापसी
एज को साल 2011 में गर्दन की गंभीर चोट के कारण रिटायर होना पड़ा था. डॉक्टरों का मानना था कि वह दोबारा कभी रेसलिंग नहीं कर पाएंगे. लेकिन साल 2020 के रॉयल रंबल में उन्होंने शानदार वापसी कर सभी को हैरान कर दिया. वहीं कोडी रोड्स ने साल 2016 में WWE छोड़ने के बाद दूसरे प्रमोशनों में अपनी अलग पहचान बनाई. इसके बाद रेसलमेनिया 38 में उनकी वापसी ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया और वह फिर से WWE के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए.

द रॉक और जॉन सीना ने फिर जीता फैंस का दिल
द रॉक ने हॉलीवुड में सफल करियर बनाने के बावजूद कई बार WWE में वापसी कर फैंस को रोमांचित किया. उनकी हर एंट्री बड़े मुकाबलों और नई स्टोरीलाइन की शुरुआत बनी. वहीं जॉन सीना भी फिल्मों में व्यस्त रहने के कारण लंबे समय तक WWE से दूर रहते हैं, लेकिन जब भी उनकी वापसी होती है, दर्शकों का उत्साह देखने लायक होता है. इन पांचों सुपरस्टार्स की वापसी ने साबित किया कि WWE में एक सरप्राइज एंट्री पूरे शो की तस्वीर बदल सकती है और फैंस को जिंदगी भर याद रहने वाला पल दे सकती है.

Tags: WWE
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