WTC Points Table 2025-27 Update: भारत बनाम न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला गया. यह मुकाबला 5वें दिन तक चला, लेकिन ड्रॉ पर खत्म हुआ. भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत के बेहद करीब थी, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारत से जीत छीन ली. इसके चलते यह मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ. इससे सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड को भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के प्वाइंट्स टेबल में बड़ा नुकसान हुआ है. दरअसल, इस मैच के ड्रॉ होने से न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया से कम हो गया है. इसकी वजह से न्यूजीलैंड टॉप-2 से बाहर हो गया है. वहीं, शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को भी नुकसान हुआ है, लेकिन भारत अभी भी चौथे पायदान पर मौजूद है. जानें किसे कितना हुआ नुकसान….

WTC प्वाइंट्स में भारत-न्यूजीलैंड को नुकसान

वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने से न्यूजीलैंड की टीम तीसरे पायदान पर खिसक गई. न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत (PCT) 72.22 फीसदी से घटकर 66.67 फीसदी पर आ गया है. इससे न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर खिसक गई है. न्यूजीलैंड के नीचे जाने से ऑस्ट्रेलिया को फायदा हुआ है, जो 69.23 फीसदी जीत प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है. वहीं, भारत की बात करें, तो यह टेस्ट मैच ड्रॉ होने से टीम इंडिया को नुकसान हुआ है. टीम इंडिया की जीत प्रतिशत 51.52 फीसदी से घटकर सिर्फ 50 फीसदी रह गया है. हालांकि अभी भी भारतीय टीम चौथे नंबर पर बनी हुई है.

टॉप-4 में कौन-कौन?

WTC प्वाइंट्स टेबल पर नजर डालें, तो साउथ अफ्रीका (75.00 PCT) की टीम पहले नंबर पर बनी हुई है. साउथ अफ्रीका को 8 मैच में 6 जीत और 2 हार मिली है. वहीं, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया (69.23 PCT) मौजूद है. ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा WTC साइकिल में 13 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्हें 9 जीत और 4 हार मिली है. वहीं, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड (66.67 PCT) गई है, जिनके खाते में 56 प्वाइंट्स हैं. न्यूजीलैंड ने इस WTC साइकिल में 7 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 4 जीत, 1 हार और 2 ड्रॉ शामिल रहे हैं. इसके बाद चौथे नंबर पर टीम इंडिया (50.00 PCT) मौजूद है. टीम इंडिया ने मौजूदा WTC साइकिल में 12 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 5 जीत, 4 हार और 3 ड्रॉ शामिल हैं. भारत के पास अभी 72 अंक हैं. नीचे देखें पूरी WTC प्वाइंट्स टेबल…

🚨 THE WTC POINTS TABLE 2025-27 – It’s getting closer 🔥 https://t.co/UAyPkaDacY — Johns. (@CricCrazyJohns) November 23, 2026





भारत ने कैसे गंवाया मैच?

वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 720/9 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर पारी घोषित की. इसके दम पर भारत ने 352 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली. ऐसे में भारतीय टीम की जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन फिर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों न शानदार खेल दिखाया.

न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में मैच बचाने के लिए 120 ओवर तक बल्लेबाजी की और 5 विकेट के नुकसान पर 239 रन बनाए. भारत को मैच के आखिरी दिन 8 विकेट की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 3 ही विकेट मिल पाए. ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल भारत की जीत के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए. उन दोनों ने पूरे दिन बल्लेबाजी की. आखिरकार यह टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ.