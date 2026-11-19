WTC Points Table 2025-27: साउथ अफ्रीका की टीम बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट्स टेबल में फिर से पहले नंबर-1 पर पहुंच गई है. गुरुवार को जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया. बांग्लादेश ने पहले पारी में 400 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने 557 रन बनाकर 157 रनों से बड़ी लीड ले ली. फिर बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 168 रन बनाए, जिससे साउथ अफ्रीका को 12 रनों के बेहद आसान टारगेट मिला.

साउथ अफ्रीका ने दूसरे ओवर में ही 1 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. इस मुकाबले में तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने गेंद से 8 विकेट चटकाए और बल्ले से भी 78 रनों का योगदान दिया. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

साउथ अफ्रीका की जीत से न्यूजीलैंड को नुकसान

बांग्लादेश के खिलाफ 9 विकेट से साउथ अफ्रीका की जीत से न्यूजीलैंड को नुकसान हुआ है. साउथ अफ्रीका एक बार फिर पहले नंबर पर पहुंच गई है, जबकि न्यूजीलैंड को नुकसान हुआ है. न्यूजीलैंड की टीम दूसरे नंबर पर आ गई है. न्यूजीलैंड ने 6 मैच खेले हैं, जिसमें 6 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ शामिल है. कीवी टीम का जीत प्रतिशत 72.22 फीसदी है.

वहीं, नंबर-1 बनी साउथ अफ्रीका ने मौजूदा WTC साइकिल में 8 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 6 जीत और 2 हार मिली है. साउथ अफ्रीका का जीत प्रतिशत 75.00 फीसदी है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा WTC साइकिल में 13 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्हें 9 जीत और 4 हार मिली है. ऑस्ट्रेलिया की जीत प्रतिशत 69.23 फीसदी है.

टीम इंडिया का क्या हाल?

भारतीय टीम की बात करें, तो मौजूदा WTC साइकिल में भारत चौथे स्थान पर मौजूद है. भारत ने इस साइकिल में 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 5 जीत और 2 हार मिली है. वहीं, 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 40.74 फीसदी है. इसके अलावा बांग्लादेश पांचवें स्थान पर है. बांग्लादेश ने WTC साइकिल में 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 3 जीत और 4 हार मिली है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

बाकी टीमों का क्या हाल?

WTC प्वाइंट्स टेबल में टॉप-5 के अलावा बाकी सभी 4 टीमों के फाइनल में पहुंचने की संभावना न के बराबर है. इंग्लैंड की टीम छठे पायदान पर है, जिनका जीत प्रतिशत 38.54 फीसदी है. मौजूदा WTC साइकिल में इंग्लैंड ने 16 मैच खेले हैं, जिसमें 7 जीत, 8 हार और एक ड्रॉ शामिल है. इसके अलावा 7वें पायदान पर वेस्टइंडीज है, जिसका जीत प्रतिशत 27.38 का है. वहीं, श्रीलंका 15.48 फीसदी जीत प्रतिशत के 8वें और पाकिस्तान महज 3.33 फीसदी जीत प्रतिशत के साथ सबसे नीचे है.