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WTC Points Table: इंग्लैंड की जीत से न्यूज़ीलैंड को लगा तगड़ा झटका, जानें कौन है नंबर-1?

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक टेस्ट में इंग्लैंड की धमाकेदार जीत ने बदला WTC का समीकरण! कीवी टीम को लगा तगड़ा झटका, जानिए पॉइंट्स टेबल में अब कौन कहां खिसका?

By: Shivani Singh | Published: June 7, 2026 9:53:28 PM IST

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक टेस्ट में इंग्लैंड की धमाकेदार जीत ने बदला WTC का समीकरण!
लॉर्ड्स के ऐतिहासिक टेस्ट में इंग्लैंड की धमाकेदार जीत ने बदला WTC का समीकरण!


इंग्लैंड ने सीरीज़ के पहले टेस्ट में न्यूज़ीलैंड को 115 रनों से करारी शिकस्त दी. यह ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया 150वां टेस्ट मैच था, जिसमें मेज़बान टीम जीती. इस जीत से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड टीम की स्थिति बेहतर हुई है. इसके उलट, कीवी टीम को झटका लगा है. आइए, पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं…

लॉर्ड्स टेस्ट में चार गेंदबाज़ों ने पांच-पांच विकेट लिए

पहली पारी में, काइल जैमीसन की घातक गेंदबाज़ी (5/62) के सामने इंग्लैंड ने 140 रन बनाए. जवाब में, मेहमान टीम सिर्फ़ 113 रनों पर ऑलआउट हो गई; ओली रॉबिन्सन ने पांच विकेट लिए. पहली पारी में बढ़त हासिल करने के बाद, मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी में सभी विकेट गंवाने से पहले 226 रन बनाए. आखिरकार, कीवी टीम 254 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई. गस एटकिंसन ने आखिरी पारी में पांच विकेट लिए.

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इंग्लैंड एक पायदान ऊपर पहुंचा

यह मौजूदा साइकल में इंग्लैंड की चौथी जीत थी, जिससे वे सातवें स्थान पर पहुंच गए. इंग्लैंड टीम ने WTC 2025-27 साइकल में 11 मैच खेले हैं, जिनमें उन्हें छह हार और एक ड्रॉ का सामना करना पड़ा है. इंग्लैंड का पॉइंट्स प्रतिशत 37.88% है. पॉइंट्स टेबल में उनसे नीचे पाकिस्तान (8वें) और वेस्ट इंडीज़ (9वें) हैं. भारतीय टीम 48.15% पॉइंट्स प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर है.

न्यूज़ीलैंड चौथे स्थान पर खिसका

न्यूज़ीलैंड दो स्थान नीचे खिसक गया है. कीवी टीम ने इस WTC साइकल में दो मैच जीते हैं, और यह उनकी पहली हार थी. इसके अलावा, एक मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. इस हार के बाद, न्यूज़ीलैंड का पॉइंट्स प्रतिशत अब 58.33% है. बांग्लादेश टीम का पॉइंट्स प्रतिशत भी टेबल पर 58.33 है. उन्होंने दो मैच जीते हैं, एक हारा है और एक मैच ड्रॉ खेला है.

अन्य टीमों की स्थिति

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 87.50 प्रतिशत पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर है. ‘कंगारू’ टीम ने इस साइकल में सात टेस्ट जीते हैं और सिर्फ़ एक मैच हारा है.
दक्षिण अफ़्रीका अब 75.00 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है; प्रोटियाज़ ने तीन मैच जीते हैं और एक हारा है. श्रीलंका ने एक मैच जीता है और एक ड्रॉ खेला है, और फ़िलहाल तीसरे स्थान पर है (66.67 प्रतिशत).

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