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WTC फाइनल की रेस से पाकिस्तान बाहर! जीत के बाद भी वेस्टइंडीज की हालत खराब, भारत का क्या हाल?

WTC Points Table Update: वेस्टइंडीज से हार के बाद पाकिस्तान की टीम डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर पहुंच गई है. वहीं, वेस्टइंडीज जीत के बाद भी बेहद खराब हालत में है. जानें भारतीय टीम का क्या हाल...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 29, 2026 1:30:02 PM IST

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट्स टेबल का अपडेट.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट्स टेबल का अपडेट.


WTC Points Table Update: ब्रायन लारा स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को 90 रनों से हराया. इसी हार के बाद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की साइकिल में पाकिस्तान की हालत बेहद खराब हो हो गई. पाकिस्तान प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच गया है. पाकिस्तान को WTC की इस साइकिल में लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा है. इससे पहले 9 टीमों वाले प्वाइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर चला गया है. वहीं, वेस्टइंडीज को जीत के बाद भी कुछ खास फायदा नहीं मिला है. जानें प्वाइंट्स टेबल का ताजा हाल…

WTC प्वाइंट्स टेबल का ताजा हाल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकिल में ऑस्ट्रेलिया पहले पहले नंबर पर है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 7 जीत और 1 हार मिली है. कंगारू टीम का जीत प्रतिशत सबसे ज्यादा 87.50 का है. वहीं, दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका मौजूद है, जिन्होंने 4 मैच खेले हैं. इसमें साउथ अफ्रीका को 3 मैचों में जीत मिली है, जबकि एक मुकाबले में हार मिली है. साउथ अफ्रीका का जीत प्रतिशत 75 है. इसके बाद न्यूजीलैंड 6 मैचों में 4 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ तीसरे नंबर पर है.

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भारतीय टीम का क्या हाल?

भारत की बात करें, तो शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल के मौजूदा साइकिल में 5वें नंबर पर है. भारत ने अभी तक इस साइकिल में कुल 9 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 4 जीत और 4 हार मिली है. भारतीय टीम की जीत प्रतिशत 48.15 है, जो बांग्लादेश से भी कम है. बांग्लादेश इस प्वाइंट्स टेबल में भारत से ऊपर यानी चौथे पायदान पर है. बांग्लादेश को 4 मैचों में 2 जीत और 1 हार मिली है, जबकि उनका जीत प्रतिशत 58.33 है. इसके बाद 41.67 जीत प्रतिशत के साथ श्रीलंका छठे नंबर है, जबकि इंग्लैंड 7वें पायदान पर मौजूद है.

ये भी पढ़ें: कप्तान बदले, पर हालात नहीं! वेस्टइंडीज का सामने सरेंडर हुआ पाकिस्तान, बाबर आजम भी देखते रह गए

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान कहां पर?

वेस्टइंडीज को भले ही पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत मिली है. इसके बावजूद भी वेस्टइंडीज की हालत खराब है. डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल के मौजूदा साइकिल में वेस्टइंडीज 8वें पायदान पर है. वेस्टइंडीज ने इस साइकिल में 11 मैच खेले हैं, जिसमें 2 जीत और 7 हार मिली है. वेस्टइंडीज का जीत प्रतिशत सिर्फ 22.73 का है. वहीं, पाकिस्तान 6.67 जीत प्रतिशत के साथ आखिरी पायदान पर है. पाकिस्तान को 5 मैचों में 1 जीत और 4 हार मिली है. बता दें कि डब्ल्यूटीसी साइकिल के खत्म होने के बाद टॉप-2 में रहने वाली टीमों के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा.

Tags: WTC Points Table
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