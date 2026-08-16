Home > खेल > WTC Points Table: बांग्लादेश की जीत से बदली तस्वीर! ऑस्ट्रेलिया की नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा, भारत का क्या हाल?

WTC Points Table: बांग्लादेश की जीत से बदली तस्वीर! ऑस्ट्रेलिया की नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा, भारत का क्या हाल?

WTC Points Table: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में बांग्लादेश की जीत से WTC प्वाइंट्स टेबल पर बड़ा असर पड़ा है. बांग्लादेश का जीत प्रतिशत पहले से बेहतर हो गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत खतरे में पड़ गई है. देखें प्वाइंट्स टेबल...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 16, 2026 12:04:42 PM IST

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश की जीत से WTC प्वाइंट्स टेबस पर क्या असर पड़ा?
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश की जीत से WTC प्वाइंट्स टेबस पर क्या असर पड़ा?


WTC Points Table Update: बांग्लादेश ने डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में हराया है. इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. यह सीरीज मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है. ऐसे में बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत के WTC के प्वाइंट्स में टेबल में भी बदलाव हुआ है. बांग्लादेश की जीत ने ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को भी खतरे में डाल दिया था. साथ ही भारतीय टीम की भी टेंशन बढ़ा दी है.

बांग्लादेश को हुआ बड़ा फायदा

ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भी बांग्लादेश अभी WTC प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर ही है. हालांकि बांग्लादेश ने अपनी जीत प्रतिशत (PCT) को बेहतर बना लिया है. इस टेस्ट से पहले बांग्लादेश का जीत प्रतिशत 58.33 था, जो अब बढ़कर 66.67 हो गया है. बांग्लादेश ने अभी तक मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के साइकिल में 5 मैच खेले हैं, जिसमें 3 मैच जीते हैं. वहीं, एक मैच में हार मिली है, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. इस तरह बांग्लादेश के खाते में कुल 40 प्वाइंट्स हैं.

You Might Be Interested In

ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को खतरा

बांग्लादेश से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत पर खतरा मंडराने लगा है. ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 87.50 से घटकर सीधे 77.78 पर आ गया है. ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा WTC साइकिल में 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 7 जीत और 2 हार मिली है. ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है, जिनका जीत प्रतिशत 75.00 है. साउथ अफ्रीका को चार टेस्ट में से 3 जीत और 1 हार मिली है. वहीं, न्यूजीलैंड 72.22 जीत प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश चौथे पायदान पर है.

ये भी पढ़ें: AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश का धमाका, पहली बार कंगारुओं को टेस्ट में चटाई धूल, 9 विकेट से जीता मैच

भारतीय टीम का क्या हाल?

वहीं, टीम इंडिया की बात करें, तो भारत ने मौजूदा WTC साइकिल में 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 4 जीते और 4 बार मिली है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है. इसी के साथ भारतीय टीम WTC प्वाइंट्स टेबल में 48.15 जीत प्रतिशत के साथ 5वें नंबर पर है. फिलहाल भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है. श्रीलंका इस प्वाइंट्स टेबल में 41.67 जीत प्रतिशत के साथ छठे पायदान पर है. श्रीलंका ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें एक जीत, एक हार और दो ड्रॉ रहे हैं.

Tags: AUS vs BANWTC Points Table Updated
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30...

August 15, 2026

कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?

August 15, 2026

रात में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?

August 15, 2026

ज्यादा ग्रीन टी पीने के नुकसान

August 15, 2026

बॉलीवुड के 5 सितारे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में निभाई...

August 15, 2026

पीएम मोदी का रिकॉर्ड: 2014 से 2026 तक कितने मिनट...

August 15, 2026
WTC Points Table: बांग्लादेश की जीत से बदली तस्वीर! ऑस्ट्रेलिया की नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा, भारत का क्या हाल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

WTC Points Table: बांग्लादेश की जीत से बदली तस्वीर! ऑस्ट्रेलिया की नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा, भारत का क्या हाल?
WTC Points Table: बांग्लादेश की जीत से बदली तस्वीर! ऑस्ट्रेलिया की नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा, भारत का क्या हाल?
WTC Points Table: बांग्लादेश की जीत से बदली तस्वीर! ऑस्ट्रेलिया की नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा, भारत का क्या हाल?
WTC Points Table: बांग्लादेश की जीत से बदली तस्वीर! ऑस्ट्रेलिया की नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा, भारत का क्या हाल?