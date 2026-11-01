WTC Points Table: ऑस्ट्रेलिया की हार से न्यूजीलैंड की मौज! भारत को भी मिला फायदा, बाकी टीमों का क्या हाल?

WTC Points Table 2025-27: ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में करारी हार मिली. साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को केपटाउन में खेले गए टेस्ट में 176 रनों से हराया. ऑस्ट्रेलिया की हार से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के प्वाइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर हुआ है. साउथ अफ्रीका की टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे नंबर पर खिसक गई है. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम WTC प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर पहुंच गई है. मौजूदा WTC साइकिल में न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत 72.22 हो गया है. न्यूजीलैंड ने अभी तक इस साइकिल में 6 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 4 में जीत, एक में हार मिली है, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. कीवी टीम के खाते में 52 प्वाइंट्स हैं. जानें भारत समेत अन्य टीमों का क्या हाल…

साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल?

साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 जीत के साथ WTC प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है. साउथ अफ्रीका की टीम का जीत प्रतिशत (PCT) 71.43 फीसदी पर पहुंच गया है. साउथ अफ्रीका को मौजूदा साइकिल में 7 टेस्ट मैच में 5 जीत और 2 हार मिली है, जबकि उनके खाते में 60 प्वाइंट्स हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 69.23 फीसदी जीत प्रतिशत (PCT) के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गया है. ऑस्ट्रेलिया को 13 टेस्ट में 9 जीत और 4 हार मिली है.

वेस्टइंडीज की जीत से भारत को फायदा

भारतीय टीम की बात करें, तो भारतीय टीम को WTC प्वाइंट्स टेबल में एक पायदान का फायदा हुआ है.दरअसल, वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 31 अक्टूबर को पहले टेस्ट में हरा दिया. वेस्टइंडीज से हार के बाद बांग्लादेश की टीम WTC प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर खिसक गया है. बांग्लादेश का जीत प्रतिशत कम होकर 47.62 फीसदी पर पहुंच गया है, जबकि उनके खाते में 40 प्वाइंट्स हैं. बांग्लादेश को 7 टेस्ट मैच में 3 जीत और 3 हार मिली है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है. वहीं, भारतीय टीम 51.52 फीसदी जीत प्रतिशत के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गई है. भारत को 11 मैच में 5 जीत और 4 हार मिली है, जबकि 2 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं.

बाकी टीमों का क्या हाल?

WTC 2025-27 प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान की टीम सबसे आखिरी पायदान यानी 9वें स्थान पर है. पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 5 प्वाइंट्स हैं, जबकि उनका जीत प्रतिशत 4.63 फीसदी है. वहीं, इंग्लैंड की टीम सिर्फ 38.54 फीसदी जीत प्रतिशत के साथ छठे पायदान पर है, जबकि श्रीलंका (33.33 जीत प्रतिशत) 8वें नंबर और वेस्टइंडीज (26.92 जीत प्रतिशत) 8वें स्थान पर है.