India WTC Final Qualification Scenario: न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में टेस्ट मैच ड्रॉ होने से टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचना लगभग असंभव जैसा हो गया है. हालांकि अभी भी भारतीय टीम के WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीद है. अगर भारतीय टीम वेलिंगटन टेस्ट में जीत हासिल कर लेती है, तो WTC फाइनल की राह आसान हो सकती थी. लेकिन ड्रॉ के बाद समीकरण बदल गए हैं. अब अगर भारत को WTC फाइनल में जगह बनानी है, तो आगे के मैचों में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि अभी भारत की WTC प्वाइंट्स टेबल में क्या स्थिति और भारतीय टीम WTC फाइनल में अपनी जगह कैसे बना सकती है?

WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत की स्थिति

भारतीय टीम अभी WTC 2025-27 के प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर मौजूद है. भारत ने मौजूदा WTC साइकिल में अभी तक 12 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 5 जीत और 4 हार मिली है. वहीं, बाकी के 2 मैच ड्रॉ रहे हैं. भारतीय टीम के खाते में अभी 72 अंक हैं, जबकि जीत प्रतिशत (PCT) 50 फीसदी है. यहां से भारत के लिए WTC फाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन है. देखें क्या है समीकरण…

WTC फाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत?

भारतीय टीम को अभी मौजूदा WTC साइकिल में 6 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिसमें से एक टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. इसके बाद जनवरी के अंत में भारतीय टीम घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. अगर भारत इन सभी 6 मैचों में जीत हासिल कर लेता है, तो फाइनल में पहुंच सकता है. ऐसा होने पर भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 66.67 फीसदी हो जाएगा. हालांकि फिर भी भारतीय टीम टॉप-2 से बाहर रह सकता है. भारत को सभी 6 टेस्ट जीतने के बाद भी दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा.

भारत के लिए फाइनल की राह

अगर टीम इंडिया बचे हुए 6 टेस्ट में से 5 जीतता है और एक मैच ड्रॉ होता है, तो भारत का जीत प्रतिशत 62.96 होगा. वहीं, अगर 5 जीत और 1 हार मिलती है, तो PCT सिर्फ 61.11 रह जाएगा. ऐसे में भारत के लिए WTC फाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे. अगर भारत को WTC फाइनल की उम्मीदें बनाए रखनी है, तो सभी 6 टेस्ट मैच जीतने होंगे. हालांकि इसके बाद भी भारत को दूसरी टीमों के मुकाबलों के नतीजे अपने पक्ष में आने की उम्मीद करनी होगी.

नंबर-1 पर है साउथ अफ्रीका

WTC 2025-27 प्वाइंट्स टेबल में डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका सबसे मजबूत स्थिति में है. साउथ अफ्रीका मौजूदा WTC साइकिल में 75 फीसदी जीत प्रतिशत के साथ पहले नंबर पर है. साउथ अफ्रीका ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 6 में जीत और 2 में हार मिली है. अभी साउथ अफ्रीका के 6 टेस्ट बाकी हैं, जिसमें सिर्फ 3 जीत से ही वो WTC फाइनल के लिए मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा. इसमें से एक टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, जो साउथ अफ्रीका का और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है.