Home > क्रिकेट > ICC WTC Final 2027 Schedule: ओवल में फिर तय हुआ फाइनल, ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका का दबदबा, भारत का क्या होगा?

ICC WTC Final 2027 Schedule: ओवल में फिर तय हुआ फाइनल, ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका का दबदबा, भारत का क्या होगा?

WTC 2027 का फाइनल 9 से 13 जून तक 'द ओवल' में खेला जाएगा. जानिए अंक तालिका का ताजा हाल और 5वें नंबर पर काबिज टीम इंडिया की राह कितनी मुश्किल है.

By: Shivani Singh | Published: July 23, 2026 3:43:55 PM IST

WTC 2027 का फाइनल 9 से 13 जून तक 'द ओवल' में खेला जाएगा. जानिए अंक तालिका का ताजा हाल और 5वें नंबर पर काबिज टीम इंडिया की राह कितनी मुश्किल है.
WTC 2027 का फाइनल 9 से 13 जून तक 'द ओवल' में खेला जाएगा. जानिए अंक तालिका का ताजा हाल और 5वें नंबर पर काबिज टीम इंडिया की राह कितनी मुश्किल है.


आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का अगला फाइनल 2027 में खेला जाना है. इस मौजूदा चक्र (cycle) की शुरुआत 2025 में हुई थी. दो साल तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में कुल 9 टीमें हिस्सा लेती हैं, और आखिर में अंक तालिका की टॉप-2 टीमों के बीच खिताबी मुकाबला होता है. आईसीसी ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि 2027 के बाद 2029 और 2031 के टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी इंग्लैंड में ही आयोजित किए जाएंगे.

ओवल के मैदान पर होगा खिताबी मुकाबला

2027 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का शेड्यूल सामने आ चुका है. यह महामुकाबला लंदन के मशहूर ‘द ओवल’ मैदान पर खेला जाएगा.

You Might Be Interested In
  • शुरुआत: 9 जून से होगी
  • समापन: 13 जून को होगा 

गौर करने वाली बात यह है कि 2023 में खेली गई दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी इसी मैदान (द ओवल) पर आयोजित हुआ था.

अंक तालिका का ताजा हाल

  • टेस्ट चैंपियनशिप के इस दौर का आगाज पिछले साल 17 जून को बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले से हुआ था.
  • ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर: कंगारू टीम फिलहाल 8 में से 7 मैच जीतकर 87.5% अंक प्रतिशत के साथ टॉप पर बनी हुई है.
  • साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर: मौजूदा विजेता साउथ अफ्रीका 75% अंक प्रतिशत के साथ दूसरे पायदान पर काबिज है.

ऑस्ट्रेलिया ने 2023 के फाइनल में भारत को हराकर पहली बार यह ट्रॉफी जीती थी, लेकिन 2025 के फाइनल में उन्हें साउथ अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

भारतीय टीम फिलहाल 5वें पायदान पर

टीम इंडिया के लिए टेस्ट चैंपियनशिप का यह चक्र अब तक कुछ खास नहीं रहा है. भारतीय टीम ने अब तक खेले 9 मैचों में से सिर्फ 4 में जीत हासिल की है:

  • इंग्लैंड दौरा: पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज ड्रा रही थी.
  • वेस्टइंडीज दौरा: वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से क्लीन स्वीप किया था.
  • घरेलू सीरीज में झटका: साउथ अफ्रीका ने भारत को उसी के घर में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हरा दिया.

भारतीय टीम का अगला मुकाबला श्रीलंका से है, जहां टीम इंडिया अगले महीने दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने मैदान में उतरेगी.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मनी प्लांट नहीं, यह पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत!...

July 23, 2026

IAS से लेकर डॉक्टर तक: 10 सबसे टफ एग्जाम्स!

July 23, 2026

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026

ICC वनडे रैंकिंग में RO-KO का जलवा, नंबर-1 की कुसी...

July 22, 2026

बारिश में भी स्वर्ग! केरल के इन 5 खूबसूरत ठिकानों...

July 22, 2026

ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास...

July 21, 2026
ICC WTC Final 2027 Schedule: ओवल में फिर तय हुआ फाइनल, ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका का दबदबा, भारत का क्या होगा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ICC WTC Final 2027 Schedule: ओवल में फिर तय हुआ फाइनल, ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका का दबदबा, भारत का क्या होगा?
ICC WTC Final 2027 Schedule: ओवल में फिर तय हुआ फाइनल, ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका का दबदबा, भारत का क्या होगा?
ICC WTC Final 2027 Schedule: ओवल में फिर तय हुआ फाइनल, ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका का दबदबा, भारत का क्या होगा?
ICC WTC Final 2027 Schedule: ओवल में फिर तय हुआ फाइनल, ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका का दबदबा, भारत का क्या होगा?