WTC Points Table: ऑस्ट्रेलिया की जीत से न्यूजीलैंड की बल्ले-बल्ले, टॉप-2 में पहुंची कीवी टीम, साउथ अफ्रीका को कितना नुकसान?

WTC 2025-27 Points Table Update: डरबन टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ है. इस हार के बाद साउथ अफ्रीका को बड़ा नुकसान हुआ है. साउथ अफ्रीका की टीम WTC के प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर से खिसकर तीसरे पायदान पर आ गई है. साउथ अफ्रीका जीत प्रतिशत (PCT) 80 फीसदी से घटकर सीधे 60 फीसदी पर आ गया है.

वहीं, पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलियाई टीम इस जीत के साथ नंबर-1 के स्थान पर और भी मजबूत हो गई है. ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत (PCT) 81.82 फीसदी हो गया है. ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से न्यूजीलैंड को भी बड़ा फायदा हुआ है. न्यूजीलैंड की टीम प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान से दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत (PCT) 72.22 फीसदी है, जो साउथ अफ्रीका से ज्यादा है.

टॉप-5 में कौन-कौन सी टीमें?

ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के प्वाइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार है. ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा WTC साइकिल में 11 मैच खेले हैं, जिसमें 9 जीत और 2 हार मिली है और जीत प्रतिशत 81.82 है. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम दूसरे नंबर पर है, जिसे 6 मैच में 4 जीत और 2 हार मिली है, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत (PCT) 72.22 फीसदी है. इसके अलावा दूसरे से तीसरे नंबर पर पहुंची साउथ अफ्रीका ने इस साइकिल में 5 टेस्ट खेले हैं. इसमें अफ्रीकी टीम को 3 जीत और 2 हार मिली है, जबकि जीत प्रतिशत 60.00 फीसदी रह गया है.

इसके बाद चौथे नंबर पर बांग्लादेश मौजूद है. बांग्लादेश ने मौजूदा WTC साइकिल में 6 मैच खेले हैं, जिसमें 3 जीत, 2 हार और 1 ड्रॉ शामिल है. बांग्लादेश का जीत प्रतिशत 55.56 है. वहीं, भारत की बात करें, तो भारतीय टीम WTC प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है. भारत ने इस WTC साइकिल में 11 मैच खेले हैं, जिसमें 5 जीत, 4 हार और 2 ड्रॉ शामिल हैं. भारत का जीत प्रतिशत 51.52 फीसदी है, जो बांग्लादेश से थोड़ा कम है.

🚨 WTC POINTS TABLE 🔥 – Pat Cummins & Australia are coming for WTC finals. https://t.co/DDQpYG7e8X — Johns. (@CricCrazyJohns) October 13, 2026

साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में मिली हार

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला डरबन में खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 214 रनों से बुरी तरह हराया. आखिरी पारी में साउथ अफ्रीका को 421 रनों का टारगेट मिला था. हालांकि साउथ अफ्रीकी टीम सिर्फ 206 रन के स्कोर पर ढेर हो गई.

इसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने मैच के आखिरी दिन आसानी से मैच अपने नाम कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के हीरो मैट रेनशॉ रहे, जिन्होंने पहली पारी में 190 रन बनाए थे. इसके अलावा उन्होंने दूसरी पारी में भी 82 रन बनाए थे. वहीं, गेंद से ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने खूब कहर बरपाया. हेजलवुड ने पहली पारी में 2 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए.