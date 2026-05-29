विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एशियन गेम्स ट्रायल में ले सकेंगी भाग, WFI ने लगाई थी रोक

ट्रायल पर उठे थे सवाल

WFI की याचिका के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां महासंघ ने दलील दी कि चयन प्रक्रिया नियमों के अनुसार होनी चाहिए और ट्रायल में भागीदारी पर सवाल उठाए. हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल WFI की रोक को स्वीकार नहीं किया और विनेश फोगाट को ट्रायल में भाग लेने की अनुमति बरकरार रखी.

विनेश ने कई मेडल जीते हैं

गौरतलब है कि विनेश फोगाट भारतीय कुश्ती की प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीते हैं. वे पहले भी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं. इस मामले में अब आगे की सुनवाई में यह तय होगा कि चयन प्रक्रिया और पात्रता को लेकर अंतिम निर्णय क्या होगा. तब तक विनेश फोगाट एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल में हिस्सा ले सकेंगी.