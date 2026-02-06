WPL 2026: इनामों की बरसात! ट्रॉफी के साथ किसको मिला कितना कैश? जानें खिलाड़ियों की कमाई डिटेल 

WPL 2026: वडोदरा के BCA स्टेडियम में WPL 2026 का फाइनल निडर बैटिंग का जश्न बन गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर और तीन सीज़न में अपना दूसरा खिताब जीतकर एक यादगार रन चेज़ किया. जो दिल्ली की तरफ से एक मज़बूत शुरुआत के साथ शुरू हुआ था, वो आखिरकार स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल के शानदार प्रदर्शन के साथ खत्म हुआ, जिनकी ज़बरदस्त बैटिंग ने DC को लगातार चौथी बार फाइनल में हार का सामना करवाया.
मैदान में दिखा महिलाओं का दम
लिज़ेल ली की तेज़ शुरुआत के बाद दिल्ली ने शुरू में ही लय पकड़ ली, और जब वो आउट हो गईं, तो जेमिमा रोड्रिग्स ने यह पक्का किया कि पारी की रफ़्तार कम न हो. कप्तान ने 37 गेंदों पर 57 रनों की शांत लेकिन आक्रामक पारी खेली, जिससे आने वाले बल्लेबाजों के लिए नींव रखी गई. इसके बाद लौरा वोल्वार्ड्ट और चिनले हेनरी ने मोर्चा संभाला, दोनों ने मिलकर 55 रन जोड़े और स्कोरिंग रेट को और ऊपर ले गए. वोल्वार्ड्ट ने 25 गेंदों में 44 रन बनाए, जबकि हेनरी की सिर्फ़ 15 गेंदों में 35 रनों की पारी ने दिल्ली को एक ज़ोरदार फ़िनिश दिया, जिससे उनका स्कोर 203 के बड़े टोटल तक पहुँच गया.
दिल्ली को दी गहरी चोट
आधी पारी के बाद, स्कोर काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन बेंगलुरु के जवाब ने पूरी कहानी ही बदल दी. ग्रेस हैरिस जल्दी आउट हो गईं, और पावरप्ले में कुछ समय के लिए, RCB लय खोजने की कोशिश करती दिखी. यह तब बदला जब मंधाना और वोल क्रीज़ पर जम गईं. इसके बाद जो हुआ वो दिल्ली की बॉलिंग प्लान को तहस-नहस करने वाला लगातार हमला था. दोनों ने बीच के ओवरों में शानदार कंट्रोल दिखाया, जब चाहा बाउंड्री लगाईं और दबाव बनने नहीं दिया. उन्होंने 165 रनों की एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप की जिसने दिल्ली को मैच से बाहर कर दिया.
वॉल आखिरकार 79 रन बनाकर आउट हो गईं, लेकिन मंधाना ने मोमेंटम बनाए रखा और शानदार 87 रन बनाए. दिल्ली को चिनले हेनरी से थोड़ी देर के लिए कुछ रेजिस्टेंस मिला, जबकि ऋचा घोष के छोटे से स्टे के बाद नादिन डी क्लर्क और राधा यादव ने मैच खत्म कर दिया. जैसे ही विनिंग रन बने, RCB के खिलाड़ी जश्न मनाने के लिए मैदान में दौड़ पड़े. दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह एक और फाइनल था जो हाथ से निकल गया, जिससे सबसे बड़े स्टेज पर एक बार फिर दिल टूट गया.