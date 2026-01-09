Home > क्रिकेट > WPL 2026 का आज से आगाज, हरमनप्रीत कौर के सामने होंगी स्मृति मंधाना, ओपनिंग सेरेमनी में ये सितारे करेंगे परफॉर्म, कहां देखें मैच?

WPL 2026 का आज से आगाज, हरमनप्रीत कौर के सामने होंगी स्मृति मंधाना, ओपनिंग सेरेमनी में ये सितारे करेंगे परफॉर्म, कहां देखें मैच?

WPL 2026 Opening Ceremony: महिला प्रीमियर लीग 2026 का आज पहला मैच खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच यह मैच नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में होगा. उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी में कई बड़े सितारे परफॉर्म करेंगे.

By: Hasnain Alam | Published: January 9, 2026 10:36:29 AM IST

हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना
हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना


WPL 2026 First Match: महिला प्रीमियर लीग 2026 की आज (शुक्रवार) से शुरुआत होने जा रही है. पहला मुकाबला पिछली बार की विजेता मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच होगा. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी के बीच मुकाबला नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. टॉस 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा.

एमआई और आरसीबी की टीमें नीलामी के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हुई हैं और सीजन की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाले सीजन के पहले मुकाबले रोमांचक होने की उम्मीद है. अब तक एमआई और आरसीबी के बीच कुल 7 मैच खेले गए हैं. एमआई ने 4 मैच जीते हैं, जबकि 3 मैचों में आरसीबी ने जीत हासिल की है.

दो बार डब्ल्यूपीएल का खिताब जीत चुकी है एमआई

बता दें कि महिला प्रीमियर लीग का ये चौथा सीजन है. पिछले 3 सीजन में दो बार एमआई और एक बार आरसीबी विजेता रही है. दिल्ली कैपिटल्स तीनों बार फाइनल खेली है और उपविजेता रही है.

मैच से पहले ये सितारे करेंगे परफॉर्म

वहीं मैच से ठीक पहले ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत 6 बजकर 45 मिनट पर होगी. इस ग्रैंड इवेंट में यो यो हनी सिंह, जैकलीन फर्नांडिस और हरनाज संधू परफॉर्म करने वाले हैं. हनी सिंह भारत में पहली बार किसी स्पोर्ट्स इवेंट में परफॉर्म करेंगे.

कहां देख सकते हैं एमआई और आरसीबी का मैच?

डब्ल्यूपीएल 2026 के इस पहले मैच को आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे. वहीं, मोबाइल पर भी आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

मुंबई इंडियंस की टीम: हेली मैथ्यूज, जी. कमालिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, पूनम खेमनार, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, राहिला फिरदौस, मिल्ली इलिंगवर्थ, सैका इशाक, निकोला केरी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (डब्ल्यू), नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्रकार, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रथ्योशा, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता, लिन्से स्मिथ.

