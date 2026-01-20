मुंबई इंडियंस को मिली नई स्पिन ताकत, WPL 2026 में वैष्णवी शर्मा की एंट्री; यहां जानें उनके रिकॉर्ड्स और मिलने वाली फीस?

Mumbai Indians Vaishnavi Sharma: मुंबई इंडियंस (MI) ने WPL 2026 में अपनी टीम में नई स्पिन पावर जोड़ी है. उन्होंने घायल विकेटकीपर-बल्लेबाज जी. कमलिनी की जगह भारतीय लेफ्ट-आर्म स्पिनर वैष्णवी शर्मा को साइन किया है. यह कदम टूर्नामेंट के एक अहम मोड़ पर आया है, क्योंकि MI लीग फेज में मजबूत फिनिश के लिए जोर लगा रही है और अपने बॉलिंग अटैक को मजबूत करना चाहती है. वैष्णवी, जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया है, 30 लाख रुपये की फीस पर टीम में शामिल हुई हैं.

उन्होंने पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी काबिलियत दिखाई है, श्रीलंका के खिलाफ भारत की हालिया सीरीज में पांच T20I मैचों में पांच विकेट लिए हैं. उनका शांत स्वभाव और बीच के ओवरों में रन फ्लो को कंट्रोल करने की क्षमता उन्हें MI सेटअप के लिए एक कीमती खिलाड़ी बनाती है.

WPL में पहली बार खेलेंगी वैष्णवी

यह वैष्णवी का विमेंस प्रीमियर लीग में पहला मैच होगा. दिलचस्प बात यह है कि 2026 सीजन से पहले हुए मेगा-ऑक्शन में उन्हें किसी ने नहीं खरीदा था, जो उनके इंटरनेशनल डेब्यू से पहले हुआ था. तब से, भारतीय जर्सी में उनके प्रदर्शन ने उनकी किस्मत बदल दी है, जिससे उन्हें टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक में जगह मिली है. वह भारत की अंडर-19 टीम का भी हिस्सा थीं जिसने 2025 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, जिससे उनकी बढ़ती उपलब्धियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है.

कमलिनी हुईं चोटिल, मुंबई इंडियंस के लिए झटका

दूसरी ओर, कमलिनी की चोट मुंबई इंडियंस के लिए एक झटका है. फ्रेंचाइजी ने उनकी चोट की प्रकृति के बारे में डिटेल्स शेयर नहीं की हैं, लेकिन उनकी कमी महसूस होगी. उन्होंने इस सीजन में MI के लिए सभी पांच मैच खेले थे और वह बैटिंग और विकेटकीपिंग यूनिट का एक अहम हिस्सा थीं. उनके बाहर होने के बाद, अब टीम में सिर्फ राहिना फिरदौस ही एकमात्र जानी-मानी विकेटकीपर बची हैं, जो आगे चलकर टीम के बैलेंस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है.

WPL में मुंबई इंडियंस की हालिया प्रदर्शन