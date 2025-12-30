WPL से पहले RCB-DC को लगा 440 वोल्ट का झटका, इन 2 महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने छोड़ा साथ; दोनों टीमों के समीकरणों पर पड़ेगा असर

Women’s Premier League: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) का अगला सीजन बस आने ही वाला है. लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स को पहले ही झटके लग चुके है. RCB की ऑलराउंडर एलिस पेरी और दिल्ली कैपिटल्स की एनाबेल सदरलैंड ने पर्सनल कारणों से टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है. WPL का चौथा सीजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक नवी मुंबई और वडोदरा में दो फेज में होगा.

इन दो खिलाड़ियों की जगह RCB और दिल्ली में ये खिलाड़ी लेंगे

WPL के अनुसार भारतीय ऑलराउंडर सायली सतघरे ऑस्ट्रेलिया की पेरी की जगह RCB टीम में शामिल होंगी. जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी हमवतन ऑलराउंडर सदरलैंड की जगह ऑस्ट्रेलियाई लेग-स्पिनर अलाना किंग को साइन किया है. WPL ने बताया ‘ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड ने पर्सनल कारणों से लीग के आने वाले सीजन से नाम वापस ले लिया है.

RCB ने पेरी की जगह सायली सतघरे को साइन किया है. सतघरे 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर RCB में शामिल होंगी. दिल्ली कैपिटल्स ने सदरलैंड की जगह अलाना किंग को साइन किया है. ऑस्ट्रेलियाई लेग-स्पिनर ने पिछले सीजन में UP वॉरियर्ज़ के लिए खेली थी. उन्होंने 27 T20 इंटरनेशनल मैचों में 27 विकेट लिए है. किंग 60 लाख रुपये के बेस प्राइस पर दिल्ली टीम में शामिल होंगी.’

UP वॉरियर्ज़ ने भी लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज तारा नॉरिस की जगह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को साइन किया है. नॉरिस जिन्होंने पहले WPL सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था, उन्हें अगले साल नेपाल में होने वाले विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए USA टीम में शामिल किया गया है. WPL ने बताया कि नॉट को 10 लाख रुपये के बेस प्राइस पर साइन किया गया है.