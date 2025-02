WPL 2025: आज से महिला प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण का आगाज होने जा रहा है। पहले दिन RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जॉयंट्स(GG) के बीच टक्कर होगी। फाइनल मैच 15 मार्च को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जायेगा। इस बार मैच चार शहरों में खेला जायेगा।

महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच वडोदरा, बेंगलुरु, मुंबई और लखनऊ में खेली जाएगी। पहले चरण में वडोदरा 6 मैचों की मेजबानी करेगा। उसके बाद बेंगलुरु में 8 मैच खेले जाएंगे। तीसरे चरण में लखनऊ में चार मैच खेले जायेंगे। 4 मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे।

#PriveAccess 🤩#TATAWPL Partners got an experience to meet all the 5️⃣ Captains and the trophy 🏆 ahead of an exhilarating Season 3️⃣ 👌 pic.twitter.com/C7BCMhx8pM

— Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) February 14, 2025