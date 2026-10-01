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ODI World Cup 2027: 12 टीमें, 57 मैच…. 2 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट, ICC ने शेड्यूल का किया ऐलान

ODI World Cup 2027 का शेड्यूल आईसीसी ने जारी कर दिया है. टूर्नामेंट 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा.

By: Satyam Sengar | Published: October 1, 2026 10:22:09 PM IST

ODI World Cup 2027 Schedule Announced
ODI World Cup 2027 Schedule Announced


ODI World Cup 2027 Schedule Announced: आईसीसी ने 2027 मेंस वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है. यह टूर्नामेंट 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि शुरुआती सेशन में 12 टीमें मैदान पर उतरेंगी. भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 अक्टूबर को केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा. वहीं, 8 अक्टूबर को पाकिस्तान का सामना त्शवाने में अफगानिस्तान से होगा. इसी दिन इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच विंडहोक में मुकाबला खेला जाएगा.

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले की तारीख भी सामने आ गई है. दोनों टीमें 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में आमने-सामने होंगी. इससे एक दिन पहले 9 अक्टूबर को मेजबान दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच केपटाउन में मुकाबला होगा. शुरुआती सेशन में 12 टीमों को छह-छह टीमों के दो ग्रुप में बांटा जाएगा. भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और मेजबान जिम्बाब्वे के साथ है. वहीं ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हैं. क्वालीफायर के बाद एक-एक टीम दोनों ग्रुप में शामिल की जाएगी.

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57 मुकाबले, 12 मैदानों पर होगा टूर्नामेंट

2027 वर्ल्ड कप में कुल 57 मुकाबले खेले जाएंगे. इन मैचों का आयोजन तीनों मेजबान देशों के 12 मैदानों पर होगा. शुरुआती सेशन के बाद टूर्नामेंट सुपर 7 सेशन में पहुंचेगा, जहां कुल सात टीमें अगले दौर में जगह बनाएंगी. इसके बाद खिताबी मुकाबले की दौड़ और रोमांचक हो जाएगी. 2027 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल 21 नवंबर को खेला जाएगा. इस मुकाबले में टूर्नामेंट की दो सर्वश्रेष्ठ टीमें विश्व कप खिताब के लिए आमने-सामने होंगी. क्रिकेट फैंस के लिए भारत-पाकिस्तान मुकाबला 10 अक्टूबर को टूर्नामेंट के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक रहेगा.
 

टीम इंडिया का 2027 वनडे वर्ल्ड में मैच कब कब?
7 अक्टूबर 2027: भारत vs ऑस्ट्रेलिया- केप टाउन
10 अक्टूबर 2027: भारत vs पाकिस्तान- जोहान्सबर्ग
14 अक्टूबर 2027: भारत vs अफगानिस्तान- त्शवाने
17 अक्टूबर 2027: भारत vs क्वालीफायर ए- ब्लोमफोंटेन
24 अक्टूबर 2027: जिम्बाब्वे vs भारत- विक्टोरिया फॉल्स

Tags: home-hero-pos-1World Cup 2027
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