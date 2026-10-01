ODI World Cup 2027: 12 टीमें, 57 मैच…. 2 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट, ICC ने शेड्यूल का किया ऐलान

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57 मुकाबले, 12 मैदानों पर होगा टूर्नामेंट 2027 वर्ल्ड कप में कुल 57 मुकाबले खेले जाएंगे. इन मैचों का आयोजन तीनों मेजबान देशों के 12 मैदानों पर होगा. शुरुआती सेशन के बाद टूर्नामेंट सुपर 7 सेशन में पहुंचेगा, जहां कुल सात टीमें अगले दौर में जगह बनाएंगी. इसके बाद खिताबी मुकाबले की दौड़ और रोमांचक हो जाएगी. 2027 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल 21 नवंबर को खेला जाएगा. इस मुकाबले में टूर्नामेंट की दो सर्वश्रेष्ठ टीमें विश्व कप खिताब के लिए आमने-सामने होंगी. क्रिकेट फैंस के लिए भारत-पाकिस्तान मुकाबला 10 अक्टूबर को टूर्नामेंट के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक रहेगा.



टीम इंडिया का 2027 वनडे वर्ल्ड में मैच कब कब?

7 अक्टूबर 2027: भारत vs ऑस्ट्रेलिया- केप टाउन

10 अक्टूबर 2027: भारत vs पाकिस्तान- जोहान्सबर्ग

14 अक्टूबर 2027: भारत vs अफगानिस्तान- त्शवाने

17 अक्टूबर 2027: भारत vs क्वालीफायर ए- ब्लोमफोंटेन

24 अक्टूबर 2027: जिम्बाब्वे vs भारत- विक्टोरिया फॉल्स